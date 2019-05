También reveló que le gustaría hacer una producción XXX con el actor Diego Ramos. "Me gustaría hacer una película erótica con Diego Ramos. Si tengo que tocar cuerpo…la pasó bomba. Me encanta él…", manifestó.

Por otro lado, la modelo dijo que no extraña estar en el Bailando, apoyó una eventual candidatura política de Marcelo Tinelli y se refirió a sus peleas con Javier Milei, Ángel de Brito y Nora Cárpena.

"Es un programa hermoso pero en la vida siempre hay facetas. Si me llamaban lo hubiese pensado. Pero quería ir por otro lado. Cuando te encasillás después es difícil salir. Está bueno ir rotando hacer cosas distintas y darle descanso a la gente porque no quiero que me encasillen como mediática. El Bailando me enseñó y ayudó, ahora quiero ir por el lado periodístico, la conducción. El medio es complicado para las que nos gusta sacarnos fotos más sexies", comentó la ex chica del clima.

En cuanto al conductor de Los ángeles de la mañana indicó: "Ángel dijo que yo traía mala suerte al programa donde iba. Está jugando con el trabajo de otra persona".

"Una vez hicieron un programa hablando de mi durante una hora y media con algo que yo no había dicho. En un momento era una persecución, todos los días en el programa hablando algo de mi, que a mi familia había que enjaularla, otro que soy la peor, otro que maltrataba a la gente de La Corte, cuando tengo buena relación con peinadores, vestuaristas, un montón de cosas no me gustaron y no me parecieron correctas", se quejó.

Sobre sus encontronazos con Milei en vivo comentó: "Lo que pasó quedó en la nada misma. Me sentí agredida por sus dichos desde el primer momento. Me dijo chorra, violenta, que le quería meter la mano en el bolsillo". "Yo no lo invitaría jamás más a mi programa", sentenció.

También le dedicó unas palabras a la actriz Nora Cárpena que desde el panel de Incorrectas sostuvo que "Sol tiene mejor cuerpo que cara". "Me gusta la imagen que me devuelve el espejo. No me preocupa gustarle a Nora Carpena. No suma lo que dijo. Yo no hablo de la cara de ella. Es retro decir si alguien es lindo o feo", sintetizó Pérez.