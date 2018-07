Sol Pérez no se guardó nada y aniquiló a Simons

Primero, la chica del clima contó que la producción le consultó sobre si se animaba a conducir el lunes y ella contestó que sí. “Aunque tenía miedo dije sí. Estábamos sorprendidos, pero todos tiramos para el mismo lado”, dijo Sol tras reemplazar a Pampita.

Respecto del posible levantamiento de Pampita online, la rubia aseguró: “A nosotros no nos dieron esa información de que se levanta, ojalá nos vaya bien y sigamos hasta diciembre’’.

Sobre la renuncia de Barbie Simons, reveló que ella “decidió irse”. “Yo no lo hubiese hecho, si a mí me decían que conduce otro yo me quedo porque esto me da de comer, pero si ella decidió eso hay que respetarla’’, opinó la panelista.

Durísima

Sin embargo, Sol también se sinceró en cuanto a su mala relación con Barbie, a quien se refirió en muy duros términos: “Una vez me dijo ‘yo ya pagué derecho de piso’, como que yo lo tenía que pagar y eso no está bueno’’.

“Si yo veo un programa que conduce Barbie Simons, cambio de canal, porque no me copa lo que dice”, dijo la ex chica de TyC Sports y agregó que la amiga de Pampita siempre le insinuó cosas desagradables tanto fuera de cámara como al aire.