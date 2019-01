"Solo Thelma y Juan saben lo que pasó en ese cuarto"

“Estuve en esa gira pero no en ese cuarto. Partiendo de esa base, no puedo determinar si eso pasó o no, puedo elegir creerle a alguien o no según el relato. En el caso de Juan y Thelma yo no sé lo que pasó y no sé si la Justicia va a poder determinarlo tampoco. Puedo elegir creerle a Thelma por su relato, por cómo lo contó y porque la conozco hace un montón de tiempo”, indicó.

No obstante, añadió: “También puedo elegir creerle a Juan, que también lo conozco hace mucho. Si pasó algo dentro de ese cuarto, haya sido consentido o no, la versión que sea, si hay algo que está mal de parte de él es que era mayor y ella era una menor”.

Sin vuelta atrás

Consultado sobre la chance de volver a trabajar con Darthés, el actor explicó: “No creo que exista esa posibilidad. Sería irreal pensar en volver a trabajar con él porque hoy en día está condenado socialmente y no tiene solo una denuncia. No creo que pueda volver a trabajar en este país ni en este medio. No sería cómodo para él, ni para mí, ni para ninguna mujer que estuviera en ese elenco”.

Por último,Soffritti remarcó que le “parece que el error limitarse a este caso, hay que hablar también de la cantidad de mujeres que matan a diario”.