Sorpresa y portazo

Luego de que Pablo Echarri asegurara que Tomás Yankelevich, gerente de programación de Telefe, lo bajó de la miniserie Sandro porque “divide la pantalla”, el productor e hijo de Cris Morena renunció a su cargo.

Yankelevich seguiría trabajando vinculado a la TV desde Estados Unidos en la compañía Turner, según informó el sitio Teleshow.com.

El portal de noticias de espectáculos también aseguró que en las próximas horas, el director y productor televisivo le comunicaría la decisión a las autoridades del canal de las pelotitas para hacer oficial su desvinculación. Darío Turovelzky, actual gerente de programación de la emisora, pasaría a ocupar su lugar.

La renuncia de Yankelevich se da en medio de una polémica con Echarri, quien apoyó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Luego que se dejara al galán a un costado de Sandro, el productor desmintió al actor por completo: “Esto fue hace mucho tiempo y las decisiones, tanto de la productora (The Magic Eye) como nuestras, fueron 100% artísticas. Yo siempre quise a un Sandro interpretado por un actor desconocido, o al menos no tan popular, que uno pudiera ver a Sandro cuando está mirando la serie”, explicó el ahora ex jefe de programación de Telefe.

“Lamentablemente, en este caso la figura de Pablo es tan fuerte que uno iba a ver a Pablo en vez de a Sandro. Para este tipo de historias no es bueno que la figura del actor compita con la figura del personaje”, continuó explicando.

Las actrices Divina Gloria, Katja Alemann y Mimí Ardú afirmaron que lo que Yankelevich hizo con Echarri es un acto de discriminación por su ideología y que no le aporta nada a la situación que vive el país.

Denuncia: Echarri había acusado al productor de bajarlo de la miniserie Sandro.