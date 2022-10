Sorpresiva salvación de Martina a uno de los nominados de GH

Gran Hermano vive momentos de mucha tensión a menos de una semana de abrir las puertas de la casa más famosa del país. Es que los 18 hermanitos no paran de generar estrategias de juego y este jueves en medio de la salvación de Martina Stewart , Walter más conocido como Alfa estalló de furia.

Santiago del Moro ingresó a la casa del reality y ante la atenta mirada y expectativa de los nominados, la joven decidió estratégicamente salvar a Alfa y justificó su decisión: "Si bien lo tengo decidido me duele porque estoy dejando a un amigo adentro, pero estoy jugando y confío 100 por ciento en nuestro grupo. Le doy una semana más para que se relacione mejor con las mujeres”.

Embed Martina sorprendió a todos con su elección ¿A quién salvó de la gala de eliminación?



Vos decidís quién se va de la casa de #GranHermano Votá en GH AL 9009 pic.twitter.com/7xgOv0UIp6 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) October 21, 2022

"Le agradezco a Martina. Es como yo digo... nos estamos conociendo y no hay que prejuzgar. No hay que tratarnos mal. Todos estamos jugando. Espero que esto sirva para no hablar más de grupos", acotó Walter Santiago.

El argumento de Stewart generó aún más malestar entre los hermanitos y el primero en responder a las palabras de la joven fue el salvado quien trató de justificar sus actitudes dentro de la casa. Sin embargo, a las palabras de Alfa se le sumaron las de otras jugadoras que reconocieron que el participante de 60 años mostró su lado machista y “agresivo” en varias oportunidades.

Con la salvación de Walter de la placa, los nominados para dejar la casa el domingo son Agustín, Tomás y Marcos. Minutos después de transmitir el programa en vivo se escuchó decir a uno de los integrantes del grupo "Los cuatro fantásticos" que mirando a cámara pedirán que Marcos sea el primer eliminado de la competencia.

Los participantes entraron a jugar con todo. Vale recordar que el ganador de la edición 2022 se llevará como premio 15 millones de pesos en efectivo y una casa. En tanto que el segundo y tercer lugar se llevará una casa y claro que todos ganarán popularidad y seguidores.