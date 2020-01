“Diadema” tiene letra de Spinetta y música de Alejandro Franov. “Luces y sombras” es íntegramente del Flaco.” Estoy desconsolada. Cuando me enteré que esas canciones iban a ir a parar a este disco, se me vino el mundo abajo. Yo los conozco a los chicos (en referencia a los hijos y herederos). Participé de un montón de cosas. Armamos una comunidad musical hermosa. No entiendo cómo ocurrió esto, cómo llegamos hasta acá”, le contó Grace al periodista Hernán Firpo.

Pruebas

La cantante reveló que el proyecto de su placa nació en 2008. Además, conserva un intercambio de mail que tuvo con el Flaco, en donde él se refiere al álbum. Querida Grace. Todo va avanzando, aunque de a poco porque el estudio está ocupado ahora”, le escribía Spinetta el 25 de agosto de 2008, desde su última cuenta de correo llamada automau.

Descargo: “Para nosotros haber encontrado esos temas fue hermoso. Si ella está ofendida no es algo que yo pueda resolver”.

“Te mando el tema otra vez porque es una nueva versión. Muy básica pero a mí me sirve y espero que también lo sea para incorporar la letra final y la puedas cantar más o menos entera. En la letra, donde dice ‘oscuro’ va a decir ‘al aire’”, corregía hablando de “Diadema”.