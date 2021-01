Sorteo del Loto: los resultados de este miércoles

En el Tradicional del Loto salieron el 09, el 37, el 41, el 18, el 30 y el 16. Los dos jackpots fueron el 6 y el 4. El premio mayor, de más de 347 millones de pesos para el que acertara los seis números y los dos jacks, no tuvo ganadores. No hubo ganadores con el 6+1 y se llevó un pozo de 13.067.000 pesos. Con los seis aciertos no hubo ganadores y los 29 palos pasaron al desquite.