Soto: "Los encontré teniendo sexo y me saltó la chaveta"

Relató que ese día, tras realizar unas compras, Moscoso lo invitó a él y a su familia a almorzar. “Comimos como a las 2, tomamos unas cervezas y como a las 6 y algo nos fuimos, pero llegué a la tranquera cuando me acordé de que me había dejado el celular. Ellos habían quedado afuera, pero no estaban. Entré, los escuché hablar en la pieza. Los encontré teniendo relaciones y ahí me saltó la chaveta”, expresó Soto.

“Le dije ‘¿qué hacés, hija de puta?’ y le di un puño. Ella se fue y lo agarré a él. Estábamos peleando a las piñas y Moscoso agarró una pala para defenderse. Forcejeamos en la pieza y el living. Le di piñas, le dije ‘tomá, por hijo de puta’ y cuando quedó tirado me fui. Después encontré el hacha y le rompí todo el auto”, describió.

Luego, al ser consultado sobre cómo vio a Moscoso, respondió: “Estaba vivo. Me enteré después, en la comisaría, que había fallecido. No sabía la cagada que me había mandado. Nunca fue mi intención matarlo y cagarme la vida. Sólo quería pelear”, afirmó.

Los policías y médicos que asistieron al lugar del hecho declararon que Moscoso sangraba mucho y respiraba con dificultad.

Por su parte, el perito criminalístico Cristian Lepen contó que había rastros de sangre humana en la pala y que, por su dinámica, es posible que la pala haya sido el elemento con el que se produjeron las lesiones en el rostro de Moscoso.

Víctor Soto en la casa de Senillosa. Sebastian Fariña Petersen

Sólo presentaba heridas leves

La médica forense del Poder Judicial que examinó a Víctor Soto como detenido el 14 de noviembre a la mañana declaró que tenía hematomas debajo del ojo derecho, en el labio inferior y en el dorso de la mano derecha; escoriaciones en el antebrazo izquierdo, en los hombros y en la muñeca izquierda.

“Todas eran compatibles con una data menor a 24 horas”, aclaró, y afirmó que eran de carácter leve.

LEÉ MÁS

A juicio por asesinar al amigo y herir a su pareja

Atacó a martillazos a su pareja y mató a golpes a su amigo