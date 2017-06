"Soy muy vergonzosa con mi cuerpo"

¿Qué te atrajo del proyecto?

Lo primero fue que los que me llamaron son los mismos que los de Abzurdah y ya los conocía. Me divertía hacer esta película. Me manejo bastante por la intuición, la verdad. No pienso demasiado. Y además todo el elenco me gustaba.

En esta película te volvés a mostrar sensual…

Sí, y por suerte me sentí muy cómoda. Esa fue otra de las ventajas de trabajar con gente que me conoce mucho… Aunque no lo creas soy muy tímida y vergonzosa, sobre todo con mi cuerpo.

Pero si ya tuviste escenas más que jugadas…

Sí, pero igual. En esta película, a la hora de grabar esas escenas que, por ahí, eran más expuestas venían todos con cuatro o cinco frazadas a taparme. Toda una exageración, pero ya saben cómo soy.

¿Y cómo fue volver a grabar con Peter Lanzani?

Me di cuenta de que ninguno de los dos maduramos (se ríe), a pesar de todos los años que pasaron. Él sigue haciendo los mismos chistes de siempre y yo me sigo riendo de las mismas cosas.

Pero ya no son adolescentes.

Ya no somos adolescentes, aunque muchas veces pienso que sí. Está buenísimo volver a trabajar juntos porque somos muy amigos y nunca dejamos de vernos. Él vio todos mis procesos: me conoció con la panza, me vio ser madre, crecer. Que él estuviese fue genial, además de actores como Darío (Lopilato), que me parece un genio.

¿Te sentís más segura en el cine?

Digamos que con Abzurdah descubrí el cine y, si bien esta es la cuarta película, todavía soy nueva en esto. Así que sigo aprendiendo y todavía me queda mucho por recorrer; pero sí, es un mundo en el que me siento muy cómoda.

Pudiste relajarte más que en otros proyectos...

Y sí, pude divertirme y disfrutar muchísimo porque, además, no tuve que pagar derecho de piso.

Y una vez que sale la película, ¿te preocupan las repercusiones?

Nada. Soy una persona que no da vueltas. Si me gusta el proyecto y me interesa lo hago y le doy para adelante. No estoy todo el tiempo pensando en los espectadores, si les va a gustar o no, si va a ser un éxito o no, o qué van a pensar de mí. Por supuesto que quiero que a esta película, como a todas, le vaya bien, pero no me enrosco en eso.

De la acción a Susana

Con la participación de reconocidos nombres internacionales, como el del francés Gérard Depardieu y el del español Santiago Segura, y de los locales Luis Brandoni, Darío Lopilato y Pablo Rago, Sólo se vive una vez, la ópera prima de Federico Cueva, explota la comicidad y la sensación de vértigo y peligro por igual en medio de explosiones estruendosas y persecuciones. Eso es sólo una parte en la vida de la China, que junto a Vicuña grabará este año la segunda temporada de Sitiados, serie que emitirá Fox y que los mostrará lookeados como en la época de la conquista española. Pero lo más esperado para muchos medios será su interpretación de Susana Giménez en la miniserie Sandro, que se emitirá por Telefe. Dirigida por Israel Caetano, Suárez se pone en la piel de una joven Susana cuando tuvo un romance con el ídolo popular.

Un cruce picante en Twitter

Para los que estaban extrañando los comentarios irónicos y los lanzamientos explosivos entre la China y la ex de Benjamín Vicuña, Carolina “Pampita” Ardohain, esta semana se reeditó la polémica novela mediática. Desde una cuenta fantasma alguien cuestionó a Benjamín como padre porque no iba a pasar el cumpleaños con su hijo Beltrán. La China, según dicen, salió a defenderlo y sugirió que era Pampita quien estaba detrás de la frase. “Cállese, pesada. Y deje de hacerse cuentas fantasmas para decir tonterías”, twitteó desde su cuenta @sangrejaponesa. Pampita, por su parte, se defendió: “Yo no tengo tiempo para pavadas. Trabajo un montón. Tengo otras cosas que me alegran la vida y no perdería tiempo en algo así. No voy a engancharme con nada de esos temas; tengo respeto absoluto por el padre de mis hijos”.

¿Quedará ahí el tema?