"Soy un croto, no puedo creer que en Europa canten mis canciones"

"Yo no soy Maluma, soy un croto, un laburante y no lo puedo creer. Es muy fuerte todo esto", indicó el popular músico en declaraciones al programa del Pollo Vignolo en Fox Sports.

"No se puede creer chicos, es increíble todo esto. Es la nota 23 que estoy haciendo por lo del PSG en poco tiempo. Y antes me hacían 1 por mes... Hasta de China me llamaron, esto es un montón para mí", comentó el Dipy emocionado.

La gran cábala

Se sabe que las cábalas se respetan hasta el final, por lo que seguramente Di María, Ney y el resto la van a respetar a rajatabla. Cantando y bailando por un sueño, al ritmo de Dipy, que por ahora no falla con su cábala en el vestuario de un equipo que después de varios años gastando una fortuna en refuerzos para ser competitivo en Europa se dará el gusto de estar en la soñada final de la Champions, un certamen que se le resiste en las últimas temporadas, con golpes durísimos como el que sufrió frente al Barcelona en la temporada 2017, cuando ganó por goleada 4-0 en Francia y se comió seis en la revancha, en el descuento, y se quedó afuera.

Ahora, el domingo a las cuatro de la tarde tendrá la chance de sacarse toda la mufa de encima. Espera por el Bayern Munich o el Lyon. Por lo pronto, Dipy ya fue campeón con el Sevilla.