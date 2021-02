"Soy un meme": 7 historias de niños y adultos que se convirtieron en celebridades de Internet

En la última década -y gracias a las redes sociales-, una palabra se ha popularizado en todo el mundo y no hay personas que no entienda su significado: meme . Si bien sus orígenes están relacionados con una de las teorías del biólogo evolutivo Richard Dawkins (el término derivaría de la palabra griega ‘mimema’ que significa ‘algo que se imita’), en la actualidad todos los relacionan directamente con contenido humorístico, el cual se gana un importante lugar en Internet .

1- "Niño exitoso"

Sammy Griner tenía sólo 11 cuando se convirtió en una celebridad de Internet, allá por el 2007. En lo que parecía una visita a la playa normal por parte de una familia, la mamá del pequeño, llamada Laney, capturó una postal en la que el niño se encontraba a punto de llevarse el puño a la boca con la intención de comer arena y con un gesto muy particular. la publicó en sus redes sociales de manera inocente, sin saber que esa foto les cambiaría la vida.

niño-exito.jpg

Casi 13 años más tarde de aquella imagen y más de sinfín de memes, la familia del pequeño habló de lo que significó todo lo relacionado a la imagen. Es este sentido, Laney hizo referencia al apodo que se ganó el pequeño, pues confesó que cuando su hijo tenía apenas seis semanas de nacido cuando su vida corrió peligro, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la cabeza.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laney Robertson Griner (@laneymg)

"Sam nació prematuramente, después tuvo una cirugía cerebral a las seis semanas. Que le llamen el Niño Exitoso realmente alegró mi corazón. Sentí que era el título más adecuado para él y le fue dado por el internet", apuntó.

Si bien el niño aseguró que por momentos le agrada la fama que se ganó por ser un meme, y en otros, prefiere esquivarla. "Es extraño ser un bebé famoso porque no tenía idea de lo que sucedía. Diría que tengo muchos sentimientos encontrados con ello. Iba de acá para allá diciendo que quería ser un niño normal o que era increíble", explicó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laney Robertson Griner (@laneymg)

Sin embargo, admitió que su reconocimiento le sirvió de mucho cuando a su padre le diagnosticaron una enfermedad renal crónica, por lo cual él pidió ayuda a las personas que lo conocían para conseguir dinero así llevar adelante el tratamiento necesario.

Según trascendió, por el momento ha rechazado ofertas de televisión y no tiene perfil en redes sociales. Las imágenes actuales del joven son publicadas en la cuenta de Instagram de su madre.

2- "Niña desastre"

Otro popular meme es el protagonizado por Zoe Roth, en el que se ve a una pequeña que está en cercanías a un incendió, y a ella se la ve disfrutando de lo que está ocurriendo.

Según contó la propia joven al sitio BuzzFeed, quien tomó la foto fue su padre, Dave Roth, mientras miraban lo que ocurría en un incendio, el cual ocurrió a dos cuadras de su casa.

Niña-desastre.jpg

En ese momento, su padre acababa de comprar una cámara de fotos nueva, por lo que no dudó en salir con ella para tomar imágenes del incendio. Al llegar al lugar se dieron cuenta que no se trataba de un incendio real: la casa había sido donada al departamento de bomberos y estaban haciendo una prueba para despejar el terreno.

Sin embargo, ni la pequeña Zoe ni su hermano, que acudió disfrazado de Harry Potter, sabían que se trataba de una prueba. Así que estaban muy curiosos intentando averiguar qué estaba pasando. Fue así que el hombre le pidió a sus hijos que posaran con la casa al fondo, generando uno de los memes más famosos de internet.

Embed

Sobre cómo se hizo viral, la joven explicó que su padre presentó la fotografía a un concurso de una revista local llamada JPG, y resultó ganadora siendo publicada en la revista. A partir de ahí, la globalización hizo lo suyo.

"Empezó una tendencia en Internet donde la gente ponía mi foto con diferentes desastres", explica la joven. "Ponían a Hitler, o la explosión del dirigible Hindenburg. La bomba atómica. A Britney Spears haciendo su terrible presentación... Esa fue la primera ola de memes", contó Roth.

Zoe aseguró que no le molesta la fama que ganó, aunque reconoció que su vida no tuvo un gran cambio por ello, cosa que si le ocurrió a otros protagonistas de las bromas de internet.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de zoe (@zoeroth)

Actualmente la joven Zoe cuenta con más de 22 mil seguidores en Instagram, donde sube fotos similares con gestos al del meme que la hizo famosa.

3- "Brian mala suerte"

Otro famosos meme es el que usa una especie de foto de anuario de un joven pelirrojo con ortodoncia, el cual es usado para describir situaciones de mala suerte.

El protagonista de esa imagen es Kyle Craven y la fama le llegó gracias a un amigo. Según reveló en una entrevista al Washington Post, fue su compañero Ian Davis quien subió la foto al sitio Reddit en enero del 2012. En ese momento, Ian lo llamó para decirle: "Te acabo de hacer famoso en Internet".

Brian-Mala-Suerte.jpg

La imagen había sido tomada en la escuela tiempo atrás y fue producto de una broma, la cual terminó haciendo enojar al propio director de la institución. Es que para la postal escolar, Craven se vistió y posó lo peor que pudo, como casi sacado de una película. “La foto me la hice en plan de broma y puse esa cara rara a propósito para que quedara divertida", reveló.

Tanto le molestó esto al director, que lo obligaron a repetir la foto, pero él e Ian lograron salvar la primera.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bad Luck Brian (@solidbadluck)

Con el material en su poder, Ian creó de ella el primer meme de la cara de Kyle, a quien cambió el nombre por Brian... y de ahí surgió “Bad Luck Brian”.

Embed

Lejos de molestar, Craven fue uno de los que más provecho le sacó a su fama viral. Es que según el medio norteamericano, entre 2013 y 2015 ganó solamente entre 15 mil y 20 mil dólares por derechos de imagen, los cuales le fueron cedidos a empresas como Hot Topic y Walmart para usarla en campañas publicitarias.

Sin embargo, Kyle no vive solamente de eso ya que trabaja en la constructora de su padre, cuyos principales clientes son iglesias de Ohio, lugar donde reside con su esposa y su perro.

4- "Novia psicópata"

Laina Walker de 28 años de edad de Denton (Texas), es la chica que está detrás del meme de “la novia psicópata”. La imagen se hizo famosa en el 2012, cuando quiso parodiar la canción de Justin Bieber ‘Boyfriend’, haciendo una versión llamada ‘Girlfriend’.

novia-psicopata.jpg

Y a pesar que el blog de noticias “Mashable”, la catalogara como “una de las 15 personas más famosas por internet; en 2019 la joven anunció en su canal de YouTube, (a sus más de un millón de suscriptores) su retiro oficial de la red social que la hizo viral dado que había sufrido una gran depresión.

Embed

Sin embargo, a diferencia de muchos, su depresión no estaba relacionada con las burlas, sino con el no poderle hacer frente a las diferentes oportunidades de trabajo que se le aparecían. Es que en su vida aparecieron decenas de patrocinadores y hasta llegó a hacer apariciones en el popular programa de la televisión norteamericana, El show de Jimmy Fallon.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laina (@laina)

“Empezando el 2014, me sumí en una gran depresión que mantuve en secreto para todos los que me rodeaban. (…) Me sentía avergonzada y culpable por estar estresada y abrumada en un mundo con un trabajo y oportunidades tan geniales, no entendía por qué no podía soportarlo. Durante años, batallé contra algo tan complicado y difícil como la depresión, que para mí era algo muy vergonzoso”, relató la ahora ex youtuber en su video de despedida.

Embed

“En ese año, fui a terapia, realmente pensando todo esto de cabo a rabo, a todo momento, batallando dentro de mi cabeza con la pregunta de si quiero hacer esto. Y llegué a este punto y este momento hoy en el que puedo decir con toda confianza frente a esta cámara que ha llegado el momento de decirles adiós y terminar oficialmente con esta cosa a la que me he estado aferrando y no he querido dejar ir”, reflexionó y agregó: “He madurado y mis prioridades cambiaron. Sinceramente, mi relación con YouTube comenzó a volverse más negativa que positiva. Sé que esta parte de mi vida se terminó”.

Embed

5- "Osea Reatciona"

Otro popular meme es el protagonizado por Keisha Johnson. En el mismo, se ve a una joven afroamericana de Alabama con un gesto de confusión -junto con llamativa posición de su mano-, lo cual se convirtió en la imagen perfecta para expresar desconcierto de las personas frente a alguna publicación.

Osea-Reatciona.jpg

Por lo que se conoce, la foto fue tomada por un amigo de Keisha para molestarla, y sin que ella lo quisiera, en las redes se la utilizó para crear las clásicas bromas de internet.

Embed

Según ella misma lo repitió en varias oportunidades, no le gusta nada esa imagen. "Mi cara se ve fea, como si estuviera a punto de vomitar(...), yo no me veo así en la vida real", señaló. Fue así que decidió demandar a la red social por el uso indebido de su rostro, por 500 millones de dólares.

Sin embargo, analistas han desestimado la demanda, ya que según las políticas de privacidad de Instagram, los usuarios son los responsables del contenido que comparten.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Keisha Johnson (@fearless_keish)

A partir de allí, Keisha se centró en cambiar por completo su apariencia, al punto de que se la ve como otra persona. En las fotografías que comparte en su perfil de Instagram, se la puede observar mucho más delgada y con su cabello mucho más largo.

De todos modos, su transformación no le impidió que muchos fans del meme lleguen a ella, por lo cual cuenta por más de 17 mil seguidores. Además de promocionar diferentes productos, Keisha también muestra su academia de baile, la cual la ha llevado a viajar por distintos lugares del mundo.

6- “Esconde el dolor, Harold”

El hombre de la risa que esconde un gran sufrimiento, es un ingeniero eléctrico llamadoAndrás Arató, un ingeniero eléctrico de origen húngaro. Su falsa sonrisa, se hizo viral cuando aceptó la invitación para una sesión de fotos de stock.

Cinco días después, su cara aparecía en todos lados gracias a su gesto facial. Y aunque al principio András no tomó su nueva popularidad con tanto agrado, porque en un momento quiso destruir esas imágenes, no puedo hacer nada al respecto al notar que no podía luchar contra su nueva popularidad.

“Cuando averigüé para qué estaban usando mis fotos, encontré los primeros memes. Fue algo muy impactante para mí. Estoy convencido de que nadie quiere ver su cara como un personaje para chistes. Al principio entré en negación: ‘No, ese no soy yo’. Quise que lo detuvieran y dejé de tomarme fotos, pero no pude hacer nada más al respecto… Tal vez esperar a que todo parara. Sin embargo, estaba muy enojado. No quería ser un meme”, explicó András en una entrevista con un medio Fayerwayer.

esconde-el-dolor-harold.jpg

Con el tiempo, empezó a aceptar la fama del meme y aprovecharla, por lo que en la actualidad se decida a viajar por diversos países como Turquía, Rusia, Chile y Colombia haciendo publicidad para diferentes marcas.

Embed

“Finalmente no tuve más opción que aceptarlo. Tal vez esa fue la mejor decisión de mi vida porque cambió dramáticamente. Tengo una nueva vida ahora. Antes era simplemente un ingeniero eléctrico, un tipo serio. Ahora que el mundo me conoce, puedo visitar lugares como Colombia y otros países: Rusia, España, Reino Unido, etc. La verdad es que lo he disfrutado bastante”, reveló y agregó: “estoy muy contento que esto me haya pasado. Creo que soy el único tipo en el mundo con una historia como esta”.

Embed

Una de las cosas que le ayudó a András aceptar lo ocurrido con su imagen fueron los mensajes que le llegan a diario de sus seguidores, quienes le aseguran que ese meme les alegra el día. “Es increíble cómo me aprecian. Recibo docenas de mensajes todos los días, y la gente dice que ama lo que estoy haciendo. También me motivan a seguir con lo que estoy haciendo y que les llevo alegría a sus vidas… Dicen que les ayudo a lidiar con la negatividad y el fastidio que produce la vida diaria. Me dicen que eso es bueno, porque así no tienen que tomarse la vida tan en serio. Solo hay que sonreír, seguir adelante y olvidarse de todo”.

Pese a los beneficios que hoy obtiene de su fama, András le advirtió a los jóvenes que todo lo que se suba a internet allí se queda. “Internet puede influenciar tu vida positiva o negativamente. Lo que puedo decir, sobre todo a la gente más joven que publica sus fotos y videos en internet, es que nada desaparece de internet”, contó.

7- "Niña con cara de desconcierto"

La cara de la pequeña Chloe es otro de los íconos de las redes para expresas confusión. Ella saltó a la fama gracias al video que filmó su madre, en el que le decía a ella y a su hermana, Lily, que en lugar de ir a la escuela irían DisneyLand. Fue así que nació su cara de desconcierto total.

niña-con-cara-de-desconcierto.jpg

Tanta fue la fama que ganó la pequeña, que llegó a ser reconocida por Google, por lo cual se mostró con una placa con su imagen, el logo de la reconocida marca de Internet, y -como broche de oro-, su firma.

Embed

Al igual que otras personas que se convirtieron en meme, Chloe aprovechó su popularidad en Youtube, por lo que tiene más de 250 mil suscriptores, a quienes les cuenta las vivencias que tiene día a día junto a su hermana.