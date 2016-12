Sporle: "Sería una alegría jugar en la Selección"

Ricardo galasso

Adrián Sporle es otro de los pibes de la cantera de Centenario que está haciendo furor en el fútbol grande de la Argentina. Como pasó hace algunos días con Matías Moya (el chico de River que el Muñeco Gallardo hizo debutar en Primera ante Independiente) ahora es el turno del volante de Banfield, quien charló con LM Neuquén aprovechando su estadía en esta ciudad. Pibe amable y familiero, se hizo un tiempo de su descanso para hablar de su buen momento y cierre de año luego de un comienzo difícil, ya que tuvo que volver al plantel superior después de haber caído a la reserva.

"Hablo mucho con Erviti (Walter) y Santi Silva. Ellos me hablan continuamente. Te dan consejos y te cuidan. Son los mejores referentes". Adrián Sporle

Hoy afianzado, se ilusiona con un año mejor. “Con lo que demostramos en los últimos partidos podemos llegar a estar a la altura de cualquier equipo y pelear el campeonato”, aventuró. Y en lo personal no se achica: “Sueño con hacerle un gol a Boca”, dijo con humildad y corazón riverplatense. “Es que el primer partido del próximo torneo arrancamos en nuestra cancha con ellos el 5 de febrero y uno siempre se imagina estas cosas, aunque con ganarles ya me conformo”, señaló. Este centenariense vive hoy lo que alguna vez soñó. “A mi hermano de chico siempre le decía que quería estar en la Primera de Argentina y después irme a jugar a Europa”, reveló. Y se le cumplió.

“En ese sueño, pensaba en River, no me imaginaba en Banfield porque en esos años no se hablaba de este club. Pero mejor las cosas no se podrían haber dado porque hoy estoy muy cómodo y tengo concentradas todas las energías en este club con el que se encariñó toda la familia”, expresó. En el Taladro, este año Sporle debutó frente a Patronato de Paraná y hasta se dio el lujo de convertir su primer gol en la elite, frente a Arsenal. “Aunque –confiesa- arranqué medio mal. Después de jugar el año pasado con Matías Almeyda en el Torneo de la B Nacional, cuando asume Vivas (Nelson) me bajó a Reserva. Así arranqué. Hasta que en un partido con Lanús, Julio Falcioni (actual DT) vino para buscar un reemplazante de Sosa que había llegado a su quinta amarilla. Me vio y me llamó para debutar contar Patronato de Paraná. Luego se dio que hice otros buenos partidos y terminé jugando hasta la última fecha con Independiente”.

"Antes del debut Falcioni me dijo: 'La responsabilidad de quien te está poniendo es mía, así que vos, Adrián, jugá como sabés que te va a ir muy bien'". Adrián Sporle

“Volver a reserva fue un golpe duro”, reconoció. “Me había costado llegar a Primera, y que te bajen así... Pero me propuse meterle para volver a estar donde había estado. Fueron pasando los meses y acá estoy. Luego convertí un gol contra Arsenal que fue el primero mío (3-1) y llegó justo porque el partido estaba apretado y con mi gol se apaciguó. Me fui recontento”, recordó. Recientemente el presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, declaró que Sporle “tiene futuro de Selección”, un objetivo que el centenariense no descarta: “Cuando lo leí me puse muy contento. Que digan eso de vos significa que estoy haciendo las cosas bien y seguir ese camino es una gran satisfacción. Como todo jugador, sueño con la Selección y espero poder cumplir con ese objetivo también”, se ilusionó. ¡Que así sea, crack!.

"Haber bajado a la reserva me sirvió para darme cuenta de que nunca estás seguro en nada. Me ayudó a formar mi personalidad y a no bajonearme". Adrián Sporle

“Está bueno que seamos varios de la región en Primera”

“Está buenísimo esto de que haya tantos chicos de Neuquén jugando en Primera”, dijo Adrián Sporle, uno de los tantos futbolistas que ya tienen su lugar en el fútbol grande vernáculo, para sumarse a Marcos Acuña (Racing), Matías Moya (River), Gabriel Arias (Defensa y Justicia), Joaquín Rickemberg (Belgrano), Leandro Marín (Arsenal) y Mauricio Carrasco (Patronato de Paraná), entre otros que ya se han afianzado en la máxima división.

“Esta muy bueno esto que está pasando. Lo hablaba con mi familia porque a todos los chicos que venimos del interior nos cuesta el doble de esfuerzo. Espero que nos podamos mantener”, señaló.

“No me he cruzado con Matías Moya, que recién jugó hace poco su primer partido, y tampoco con el Huevo Acuña, porque no me tocó jugar contra Racing, pero en el próximo campeonato, si tengo suerte y no lo venden, seguramente nos enfrentaremos”, contó.

“Espero que el próximo año sea mucho mejor que el año que pasó. En lo grupal esperamos seguir sumando puntos, terminar lo más arriba posible y clasificar a alguna copa. En lo personal aspiro a poder meterme en los partidos que más pueda y ganarme un lugar en el equipo”, afirmó.

“Tomar mates en familia, salir con amigos e ir al río”

Centenario es el cable a tierra para Adrián Sporle. Aquí se encuentra con sus afectos y también recarga las pilas para lo que viene. “Siempre vuelvo para las vacaciones. Me gusta estar en familia, tomar mate e ir al río desconectarme un poco de la rutina de Buenos Aires. Por las noches también aprovecho para salir con los amigos”, comenta. Precisamente, entre sus amigos de la infancia, esos que “siempre están” menciona al pasar a Ezequiel Urrutia, Dusan Sangenari y Kevin Polidor, “a quienes conozco desde cuando jugábamos en la liga del barrio”, destacó. Claro que este regreso fue diferente a los anteriores. “Es que fue todo nuevo para mí porque siempre volvía y era uno más, pero desde que se dio el debut en Primera y el gol, me piden fotos y firmo autógrafos. Parece un sueño, una locura. Son cosas que te motivan. Es todo nuevo, hay que irse acostumbrando”, contó entre risas e ilusiones.