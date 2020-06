Start, la plataforma diseñada por una neuquina para aprender inglés jugando

“Un buen día decidí empezar a perderle el miedo al proyecto, al 'no puedo', al 'no tengo tiempo', y comencé a preguntarle a gente experta en plataformas qué hacer. Así, me contacté con Jesús Almada, un ingeniero en informática, quien me recomendó los cursos que podía hacer para desarrollar la plataforma; Julieta Ferrero, una dataentry, y Pablo Pissinis, un profesional de una reconocida agencia de Recursos Humanos, quien comenzó a trabajar activamente conmigo en la implementación de la plataforma ayudándome a resolver cada obstáculo técnico que fuera surgiendo”, explicó Braganza.

“En mi caso particular, no había tenido que ponerme tan creativa hasta que mi hijo menor necesitó cambiarse de colegio y pasamos de un colegio con dos horas de inglés diarias a uno sin carga horaria. Ante esta situación, decidí armar talleres para que sus compañeros del jardín también pudieran recibir lo que les iba a dar a mis propios hijos. Con este objetivo en mente, empecé a repensar mi aula: cómo deseaba que fuera, qué herramientas necesitaba, qué debía cambiar y empecé a soñar, hasta que estas ideas cobraron forma y pude desarrollar contenidos para todas las edades y niveles", comentó la profesora a este medio.

Start2.jpg

El funcionamiento de la plataforma gira en torno al desarrollo y la carga de contenido que sea simple y accesible para el usuario con un contexto disparador como cortos, canciones o películas y un objetivo claro por módulo: lograr la internalización del tema puesto en juego de la manera más divertida y dinámica posible con una variedad de acentos del inglés como Uk, Uk_RP, Uk Yorkshire, Irish, US, US Southern, entre otras.

Todos los juegos que ofrece la plataforma se enmarcan dentro de lo que se denomina, Gamification, es decir, juegos de memoria con audio, rompecabezas con diversas pinturas, sudoku, ahorcado, crucigramas, sopas de letras, escaleras y víboras. Los juegos y cuestionarios ofrecen la posibilidad a los usuarios de obtener la corrección y una calificación en forma inmediata evitando la fosilización de errores y ayudando a la motivación a medida que los usuarios logran sus objetivos.

Braganza comenta que era un anhelo desarrollar una plataforma con estas características para que los chicos pudieran aprender el idioma con contenido lúdico, interactivo, divertido en el que pudieran tener un feedback inmediato que no implicara el tiempo del profesor para corregir sino para crear, construir y desarrollar. “La idea era integrar distintos acentos para que los alumnos tuvieran la facilidad de entender y de poder comunicarse efectivamente con todas las personas del mundo”, explicó. “La plataforma cuenta con distintas expresiones artísticas en las clases, música de distintos autores, pinturas, arte en arena, cortos y películas”, detalló.

Start.jpg

Los beneficios de la plataforma se hacen más relevantes en este contexto de aislamiento por la pandemia de Covid-19, ya que ofrece la posibilidad a los alumnos que puedan jugar y aprender en forma simultánea, desarrollando autonomía, responsabilidad y compromiso en un entorno sin estrés.

“La devolución inmediata del progreso sin necesidad de la corrección del profesor facilita enormemente su tarea. Es una herramienta que prioriza el bienestar conjuntamente con la educación, y estoy convencida que es lo más importante", concluyó Braganza.

En la actualidad, Start, es utilizada por reconocidas empresas que se dedican a la enseñanza del idioma inglés y por instituciones terciarias para enseñar de una manera distinta.

LEÉ MÁS

Se viene la remodelación de la Avenida Argentina

¡Insólito! Hasta los ciclistas tienen su fila en los puentes