Stefani les pidió responsabilidad a los angosturenses

"Le pedí a todo el equipo que refuerce las medidas de prevención y los controles, que no bajen los brazos. Tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social, utilizando tapabocas, lavado de manos y alcohol en gel y cada uno de nosotros debe hacerse responsable de sus actos, porque hay una gran responsabilidad individual para que sigamos (en la situación) como estamos", comenzó expresando el intendente Stefani.

Además, informó que a través de las secretarías de Seguridad y Servicios Públicos se van a intensificar aun más los controles y las desinfecciones, acompañados de fuertes campañas de concientización preventiva para que los vecinos angosturenses continúen respetando las medidas establecidas.

Alerta

"La situación en la provincia no es fácil, es delicada, hay una ocupación de camas de terapia intensiva del 95% con un desgaste físico muy grande, por eso tenemos que estar conscientes y seguir cuidándonos", indicó. Reconoció que esta cuarentena "nos ha cansado a todos y le ha pegado fuerte, sobre todo, al sector gastronómico y turístico de la localidad, ya que la temporada de invierno se perdió y hay muchas expectativas en la temporada de verano". No obstante, recordó que hoy la curva del virus está en ascenso no solo en Neuquén, sino también en Río Negro.