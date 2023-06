Stefy Xipolitakis acusó de asesino a Lotocki: "Nos puso una bomba en..."

Stefy Xipolitakis

Stefy contó que en estos últimos días le enviaron muchos mensajes ya que ella también es víctima de las intervenciones quirúrgicas de Lotocki. “No es que no quise atender por creerme mil, pero es un tema muy delicado que obviamente me compete a mi”, explicó ella y acotó que no está en la Argentina por temas laborales.

“Pasé muchos años de terapia para poder hablarlo y para que no me haga peor de lo que ya me hizo”, dijo la vedette en el video compartido. Meses atrás, la artista había contado el calvario que vivió por una operación de glúteos, por lo cual sufre de muchos dolores en esa zona.

De esa manera, Stefy explicó que no les respondió a los medios que la contactaron: “Es una forma de cuidar mi psiquis, para poder seguir en mi alegría, en mi música, en mis momentos lindos. Le deseo la pronta recuperación a Silvina”.