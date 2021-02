Su ex pareja la chocó con su camioneta mientras ella viajaba con su familia

Otro caso de violencia de género conmociona a todo el país. Es que luego de que se conociera el femicidio de Úrsula Bahillo -la joven de 18 años que murió en manos de su ex pareja policía-, el cual tuvo lugar en Rojas, provincia de Buenos Aires; en Misiones, un video dejó al descubierto como una mujer de 35 años es atacada por su ex esposo, quien la choca con su camioneta, para luego arrastrarla.

Según relató la propia denunciante, el agresor es Alfredo Tarnowski, un hombre del que se divorció por sus agresiones hace cuatro años. Noelia rehízo su vida con una nueva pareja, el otro protagonista del video, con quien volvía luego de un paseo en la localidad de Roca Chico, el 7 de febrero pasado.

“Tiene 44 años y estuvimos casados durante diez años. Él era camionero, después abrió una distribuidora de cervezas. Es un señor alcohólico, sufre ataques de ira. A raíz de estos ataques me separé hace cuatro años y medio, me divorcié”, comentó Noelia sobre su agresor y agregó: Me tuve que acercar cuatro veces a la Comisaría de la Mujer para que me tomen la denuncia”.

En este sentido, señaló que tuvo varios antecedentes violentos. En uno de ellos, “entró a mi casa a agredirme cuando estaba embarazada y mi estado no se lo detuvo”. Desde entonces, la Justicia habría ordenado una orden de restricción perimetral. Según revelaron fuentes policiales, una de esas denuncias por violencia familiar fue radicada en 2019.

Tras el episodio del domingo, la familia radicó una nueva denuncia ante la Comisaría de la Mujer de Gobernador Gálvez. Tarnowski terminó detenido, imputado por los delitos de lesiones, amenazas y daños y fue citado a declaración indagatoria este miércoles ante el Juzgado de Instrucción N° 7 de Posadas, a cargo de Miguel Mattos.

“Solo se tomó una denuncia por agresión y amenazas. No sé qué nivel de agresión debe haber para que nos tomen la denuncia de intento de homicidio”, apuntó la mujer. “El lunes a la mañana fue con su propia moto a la comisaría”, lamentó.

De acuerdo a su mirada, la mujer apunta que Tarnowski cuenta con una supuesta cobertura local porque es “amigo de la gente más reconocida del pueblo”. “Está asesorado, siempre encontró la forma de zafar”, expuso en las declaraciones radiales.

Pero el incidente del domingo pasado representó un punto límite. Desde las redes sociales, Noelia expuso a su anterior pareja y su persistencia en atacarla. “Este tipo, enfermo, psicópata, no entiende ni acepta el hecho de que yo lo haya superado y que hoy día yo tenga un bebé de mi actual pareja”, comentó en varios posteos.

“Siempre busca la manera de afectarme con chismes, calumnias, o negándose a depositar una cuota alimentaria acorde a lo que corresponde por ley. Pero yo decidí seguir adelante y no dejar que nada de eso me afecte. Indigna que crea que siempre se va a salir con la suya. ¡Pero este vez NO! Porque está todo filmado y voy a exigir justicia”, advirtió.

Para Noelia hay “mucha burocracia” e indiferencia de las autoridades judiciales y policiales ante las denuncias de violencia de género como las de ella. Relató que solicitó “al menos cinco veces” que sus hijos tuvieran una audiencia con el juez a cargo de su expediente, pero jamás los llamaron. Según la propia denunciante, Tarnowski estaría en litigio por el pago de cuotas alimentarias. Fuentes policiales precisaron que comparte, con su ex, un hijo de 10 años y una hija de 14.

“Indigna, reclamar mis derechos y que me llamen ‘la loca de las denuncias’. Indigna que aunque este tipo rompió la restricción más de una vez no lo hayan metido preso”, apuntaba en su cuenta personal.

La mujer cree que, a diferencia de otras veces, la circulación del video con la agresión de su ex pareja podría ayudar a que la escuchen. “Temo por mi vida, por la vida de mi bebé. Temo que no se haga nada y que mi nombre o el de mi bebé forme parte de una lista como la de #NiUnaMenos”, lamentó en declaraciones radiales.