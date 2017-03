Su perro lo mató mientras daba una nota para la BBC

Mario Perivoitos, de 41 años y oriundo de Chipre, fue atacado por su perro ante las cámaras de la cadena británica. El equipo llamó a una ambulancia, pero Perivoitos falleció dos horas después al sufrir un shock hipovolémico debido a la enorme pérdida de sangre y daños en las vías respiratorias.

El animal, un Staffordshire bull terrier, fue enviado a un albergue, donde aún no se ha decidido si sacrificarlo o no. La entrevista estaba realizándose en la vivienda de Perivoitos el 20 de marzo, en el distrito de Wood Green de Londres. La BBC no ha dado información sobre el documental que estaban grabando.

Según el diario The Guardian, un vecino ha dicho que el hombre había sido atacado por su perro “en una o dos ocasiones”. “Hace seis o siete meses el perro le mordió en la pierna. Nosotros le oímos gritar y lo vimos salir corriendo con sangre en la pierna”, dijo. Otro de los vecinos estuvo presente el día del ataque: “Estaba gritando muy fuerte y sangraba por el cuello”.

A pesar de todo esto, los que lo conocían aseguraron también que Perivoitos “quería al perro más que a sí mismo”. Dijo que el perro era generalmente tranquilo. “Nunca lo vi siendo un perro violento”.

Geoff Morgan, uno de los vecinos que estaba en casa cuando el ataque tuvo lugar, fue testigo de los hechos. “Lo escuché gritando ‘¡Sacámelo de encima!’. Sangraba del cuello. Había muchísima sangre”.

Perivoitos, que llevaba más de 20 años viviendo en el edificio fue descrito por otros residentes como un vecino caótico y conflictivo. Según explicaron, su piso llegó a ser hace años un punto de tráfico de crack y era sabido por todos que tenía problemas con las drogas. “Todo el mundo sabía que era drogadicto, pero no importa, no merecía morir así”, dijo una vecina. Una examinación post mortem del cuerpo certificó que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico, condición generada por una pérdida masiva de sangre, y daños en las vías respiratorias causados por las mordidas del animal.

