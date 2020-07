Subió un video disparando a perros y causó indignación en las redes

Bronca en las redes con personas que se filmaron disparando perros

Se supo que el video, que ya forma parte del expediente iniciado en la Fiscalía N°40 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del fiscal Matías Michienzi, se subió a la red social el 11 de julio pasado por la hija del hombre al volante. “No quiero escuchar”, dice una mujer que aparentemente es la que graba con su celular. Acto seguido se oye el primer disparo. El hombre que maneja grita “¡el otro!” y nuevamente un disparo acompañado al instante por un aullido similar al primero.

El hecho fue denunciado por la agrupación protectora de animales “Patitas en Acción”. Sus integrantes, vieron el video en redes sociales y, como son de la Ciudad de Buenos Aires, directamente la radicaron en la fiscalía especializada en maltrato animal de CABA. Sin embargo, como el campo en el cual sucedieron los hechos está ubicado en Carlos Keen, a unos 100 kilómetros de la Ciudad, el fiscal Michienzi se declarará incompetente y pasará el expediente a un juzgado de Lujan que es la localidad más cercana. Según consta en la denuncia, los ocupantes de la camioneta pertenecerían al campo que queda al lado de donde le disparan a los perros, aparentemente salvajes. Y el objetivo era evitar que los animales crucen y lastimen o maten a las vacas. El dueño del campo se llama Marcelo Iraola.

A los pocos segundos de haber sido subido a las redes el video fue eliminado, sin embargo fue capturado por una persona que al mismo tiempo se contactó con la hija de Iraloa para pedirle explicaciones. En un mensaje privado que luego fue publicado en redes sociales la acusada de difundir el video ensayó una defensa de los hechos: “La historia se distorsionó mal. Estos perros son salvajes, de nadie y peligrosos la semana pasada estuvieron matando banda de ovejas y 15 vacas, son peligrosos ya sea para personas, bebés u otros animales”.

Por su parte, en comunicación con la prensa, el propio Marcelo Iraola negó cualquier tipo de participación suya: “Lo primero que quiero decir es que yo no estuve ahí. Sin embargo, hay que dejar en claro que esos perros son salvajes. Hacen daño a animales de la zona y a las personas. Intentamos que la municipalidad haga algo pero no nos ayudaron. Son peros muy malos. En cuanto al video quiero decir que no hubo ningún animal muerto. En ningún momento se les disparó a los animales sino que fueron tiros al aire para espantarlos. Los dos perros se terminaron escapando. Quiero que se entienda que son perros salvajes y alguien tiene que hacer algo. ¿Tenemos que esperar que lastimen a una persona o a un chico?”, expresó, para luego agregar, "la verdad que el video no lo vi, no sé porque se quejan los perros. Debe ser porque la camioneta paso cerca. Pero la realidad es que eran tiros al aire. Los dos perros se fueron vivos, se escaparon”, concluyó.

La investigación continúa, mientras que en la justicia de Luján aguardan a que envíen el expediente desde la Ciudad. Una vez que llegue la causa se podrá investigar más a fondo el hecho y determinar si los animales recibieron algún disparo, quienes viajaban a bordo de la camioneta y si la persona que tiraba tenía la habilitación para hacerlo.