Superdonantes de plasma: héroes sin capas

Se les considera superdonantes a todos aquellos que tienen no solamente hacen donación de plasma con frecuencia, sino que además tienen una gran capacidad de producción de anticuerpos dentro de su organismo . Gracias a estos superdonantes, hoy la Argentina tiene en stock lo suficiente para poder transfundir a 9000 pacientes críticos por coronavirus . Estos héroes anónimos no han dudado en asistir hasta siete veces a los centros de donación de plasma, desde que se les dio el alta médico por covid.

Uno de estos héroes es el médico ginecólogo y obstetra del Sanatorio Argentino, Alejandro Echeverry , quien se contagió de coronavirus el pasado 17 de agosto y desde su recuperación no ha dejado de donar plasma. Desde su contagio se detectó que Alejandro Echeverry produce una gran cantidad de anticuerpos en comparación con otros pacientes recueprados. “La pase muy mal, 13 días con fiebre y otros síntomas. No estuve hospitalizado, pero desde que me dieron el alta, esperé un mes y luego fui a donar plasma en seis oportunidades hasta el mes de diciembre. Supe que producía muchísimos anticuerpos y sentí la obligación de ayudar y hacer algo por los demás ”, comentó Alejandro Echeverry.

El superdonante de plasma también asegura que el proceso es muy fácil y no genera ninguna consecuencia para los donantes. “Se hace con una máquina distinta de la de la sangre. Esta extrae el plasma, se reinyecta con otros componentes y el proceso dura entre 45 minutos a una hora máximo. No te cansa, no te fatiga, tu vida sigue con toda normalidad. De hecho, yo donaba y luego me iba a trabajar”.