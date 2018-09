"Este año, el 23 de septiembre voy a estar corriendo mi 4ta Maratón "42K Bs As" consecutiva, teniendo un significado muy especial para mí, ya que se cumplen 10 años de mi trasplante de médula y remisión total de la enfermedad", escribió en las redes sociales el maratonista Gabriel Montesco, de 42 años.

"Puedo perder la vida, pero la vida no me la pierdo", agregó el atleta.

Gabriel fue paciente del equipo que entonces lideraba Guadalupe Pallotta (MN 40428), creadora del Servicio de Oncología Clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires y actual presidenta de la Fundación.

Fue diagnosticado con un Linfoma No Hodgkin, tratado en primera línea, recayendo en menos de un año, por lo que se volvió a tratar y entró en remisión pero es consolidado con un trasplante de médula ósea en octubre de 2008 desde cuando permanece en remisión completa.

Como reconocimiento a la acción de los profesionales que lo atendieron, Gabriel decidió correr los 42K con la camiseta que lleva el isologo y la Fundación "Tiempo de Vivir", que agradece este gesto solidario de difusión como embajador deportivo de la Fundación.

Dijo que el tratamiento fue duro, pero siempre estuvo convencido que nunca bajaría los brazos y que el "motor de todo" fue su familia, Por eso empecé con quimioterapia, y me realizaron una criopreservación de células madres", por si llegaba a existir una recaída y había que acudir a un autotransplante de médula ósea.

Gabriel fue internado a fines de septiembre de 2008 para empezar la etapa final del tratamiento y así poder realizar el trasplante de médula.

"Después de casi un mes de internación aislado, recibí el alta. Empecé mi camino de recuperación que llevó alrededor de dos años, al principio caminaba una cuadra y me cansaba. Después me fui recuperando y ya van a ser 10 años del trasplante".

Gabriel siempre hizo deportes, jugaba al tenis, al fútbol, "pero nunca me hubiera imaginado que iba a correr. Empecé con Coco (Cristian Monteiro), él me insistía y yo decía no, que era aburrido, pero un día salimos y corrimos dos kilómetros, después cinco y no paré. Empecé a correr todos los días un poco más, así hasta correr mi primera maratón en el año 2015".