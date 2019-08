Supo que su ex de 16 años salía con otro y la masacró

Emilce Ayala tenía 16 años y le creyó a su ex pareja cuando este le dijo que ya había superado la separación y que solo quería hablar con ella. Se fue con él, a pesar de que sus padres le habían prohibido verlo por sus actitudes violentas. La familia del joven no los vio llegar. Él llevó a Emilce por un pasillo a una obra en construcción en la parte de atrás de la casa en la que vivía con sus abuelos para que no pudieran escucharlos. Una hora después fue a la parte delantera de la propiedad y despertó a su abuela. “Me mandé una cagada con Emilce”, le dijo a la mujer, según la agencia de noticias Télam. Tobías confesó todo pero después se escapó corriendo de la casa mientras su abuela llamaba al 911.