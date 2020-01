Suriani: "Esta posibilidad es un reconocimiento al esfuerzo de toda mi familia"

“La posibilidad de Renault Sport salió gracias al vínculo de mi papá con la marca. Nos hicieron un ofrecimiento porque ellos lanzan una categoría nueva y quieren mostrar el Clio RSR Rally 5. Así que nos preguntaron si estábamos disponibles para correr uno de sus autos y era una chance que no podíamos dejar pasar. Esto es algo que no se da hace mucho para pilotos argentinos y es un orgullo que nos hayan tenido en cuenta para esta experiencia a nivel mundial”, manifestó Suriani.

En tanto, el hijo de Walter “Chirola” Suriani vive con ansiedad lo que va a ser su debut mundialista. “Es increíble esto que me toca vivir. La posibilidad ya la veníamos charlando, pero no queríamos decir nada hasta que no se concretara. Es un sueño correr una fecha mundialista fuera del país, porque lo más lógico es que vos corras tu primera cita de WRC en tu tierra por distintas cuestiones y a nosotros se nos va a dar el debut en México. Es algo que hace mucho no se le da a nadie y por eso queremos aprovecharlo al máximo y tratar de ir por la carrera”, comentó.

suriani color.jpg

Además, lo toma como un premio al esfuerzo y al trabajo. “Recién este es mi cuarto año compitiendo en rally y se nos están dando las cosas muy bien. Trabajamos muy fuerte las dos primeras temporadas, sin lograr resultados, pero nunca bajamos los brazos y creo que es un premio a no dejar de luchar. Es un reconocimiento a nosotros como tripulación, pero también al esfuerzo que hace toda mi familia para que nos vaya bien y se nos sigan dando estas oportunidades”, puntualizó.

Por último, el joven de 25 años vive de manera especial que la oportunidad sea con una marca que le dio tanto a su padre. “Yo nací en el 1994 y mi papá corría con Renault en ese momento, por lo que tengo muy presente a la marca. Es un orgullo que una fábrica que le dio una época tan gloriosa a mi papá me tenga en cuenta. Creo que se nos va a abrir el camino si hacemos las cosas bien en estas dos fechas por lo que estamos muy concentrados y también disfrutándolo a pleno. Además para nosotros es un sentimiento muy fuerte que el apellido Suriani siga presente en el ambiente del rally”, finalizó.