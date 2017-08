Susana achica la grieta y negocia la llegada de Cristina

La llegada de la ex presidenta al living de Su se daría mediante gestiones de Daniel Scioli y Lucía Galán, quienes le acercaron la propuesta a la producción, que ya puso algunas condiciones. “Si la quiero, tiene que ser con las siguientes condiciones: sí o sí la nota tiene que ser en vivo, tiene que ser en el sketch de la Empleada Pública y me tienen que dar libertad para preguntar”, fue la respuesta de la diva a través de su producción. No sería del gusto de Cristina estar en el sketch porque no quiere a Antonio Gasalla.

Condición: Susana quiere que la entrevista sea en el sketch de la Empleada Pública.

Todo OK

Jorge Rial en su ciclo Intrusos aseguró ayer sobre los intermediarios: “Uno es político (amigo de la diva) y otro, artístico”.

“Cristina está dispuesta. Están tratando de convencer a Susana”, agregó el conductor, recordando que la diva de los teléfonos suele realizar duras declaraciones contra la ex mandataria.

El periodista número uno de chimentos reveló que la condición que puso Cristina Fernández es que la entrevista sea grabada. Sin embargo, la diva se niega a esa modalidad. Rial, al dar la noticia en su programa, confesó que cuando le tocó entrevistar a Cristina, ella no había puesto condicionamientos en cuanto a las preguntas.