Susana Giménez reprochó la cuarentena y le llovieron las críticas

View this post on Instagram

Tantos días en casa, sin trabajar, la cabeza no para! Y mientras hago cosas los recuerdos, como en una película, van y vienen una y otra vez…. Con todos los que hablo me dicen que les pasa lo mismo…Serán los efectos colaterales de esta cuarentena! Bueno, quizás haya llegado el momento de ordenarlos… El día de la independencia “Ok, a partir de ahora estoy sola para todo”, ese era el único pensamiento en mi cabeza el día que decidí separarme del padre de Mercedes, mi hija. Sabía que no iba a ser fácil, en esa época nadie se separaba, nunca había trabajado, era muy chica… Hoy estoy convencida de que esa idea de ser INDEPENDIENTE marcó mi destino para siempre. Me postulé como azafata en varias líneas aéreas y dejé mi foto (esta que ven publicada) para trabajar como modelo en agencias de publicidad. El mismo día que me llegó la confirmación de una vacante en Aerolíneas Argentinas me llamaron para un casting. La primera era la promesa de un trabajo seguro, con un sueldo fijo. La de trabajar como modelo, una oferta mucho más divertida (siempre me encantó la moda) y con más posibilidades de crecimiento, pero infinitamente más arriesgada. Como ya saben, opté por la segunda. Ese día elegí un camino que en aquel momento jamás hubiera imaginado… To be continued! #sunovela #susanagimenez #momentos #carrera #vocacion #mujer #independiente