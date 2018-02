Susana Giménez zafó en el juicio con Maradona

El Diez había impuesto una medida cautelar contra su ex mujer y Villafañe fue de invitada al programa de la diva de los teléfonos. Como no podía ser de otra manera, la ex y la diva hicieron alusión al referente del fútbol argentino.

En ese entonces la conductora fue notificada por la fiscalía de San Isidro sobre la imputación que tenía por el delito de desobediencia a la medida cautelar impuesta por el abogado de Maradona.

Hoy el juicio entre las celebridades se dio por finalizado y la diva de los teléfonos ganó el enfrentamiento judicial.