Susana le tiró tierra

“Lo hablé con la China. Me la encontré en el evento de Jean Paul Gaultier y le dije: ‘Mirá no me gustó’. Decía cosas fuera de época, ‘mi amor, mi amor’, y yo no había empezado con la televisión. No decía ‘mi amor’ ni nada. Mi parte en el libro no estuvo bien”, contó a Perfil.

En una entrevista, Suárez reconoció que nunca habló con Susana por su personaje en la serie pero argumentó que estaba lista para el rol: “Susana habla todo el día así: ‘¡Me muero!’. Si con mis amigos jodemos siempre, todo el mundo la imita y ella tiene esa cosa de que no le importa nada”.

“Nadie haría bien de mí”

Dado que en breve se comenzará a filmar una miniserie basada en la vida de Carlos Monzón, y Susana, quien mantuvo un apasionado romance con el boxeador, volverá a ser uno de los personajes de la ficción, a la diva le consultaron quién le gustaría que la personifique. “Mmm, no sé. Nadie va a hacer bien de mí, pero, todo depende del libro”, señaló.