Perdón: Susana estaría tratando de solucionar el conflicto por vías no judiciales, a través de un pedido de disculpas.

Pero Susana llegó hasta ese punto con su nieta y dejó todo en manos de Mercedes Sarrabayrouse (su hija y madre de Lucía). “No me quiero meter, que ella arregle con su mamá. Yo a mi hija ya la crié, ahora le toca a ella”, dijo la rubia.

Hasta el momento, Giménez solo había publicado una imagen en la que festejaba con ellas el comienzo de 2020, pero la misma buena onda de esa fotografía no se vio reflejada en sus dichos de las últimas horas.

A pesar del hermetismo que rodea a las herederas de Susana, se dice que estarían tratando de solucionar el conflicto por vías no judiciales, a través de un pedido de disculpas. Según afirmó uno de los testigos de la polémica noche al portla Exitoína, Celasco parecía estar alcoholizada y drogada cuando cometió la acción por la cual está siendo acusada penalmente: agredir físicamente a un hombre llamado Marcelo, quien al intentar sacar su coche de su casa, comenzó a hacer múltiples maniobras con la ayuda de un “trapito”, algo que la habría alarmado completamente.

Rial se burló de Susana Giménez

La conductora afirmó que la medida del dólar turista le parece “un espanto”. “Con lo caro que está todo me parece una medida injusta. Que pongan la guita de ellos si es solidario. Por ahora lo del 30% me parece una locura. Acá todo el mundo está pagando en cash”, expresó la rubia. Rial no la dejó pasar y la atendió por la ausencia de Su a la hora de opinar sobre política durante los años de gestión de Macri. “La descongelaron después de cuatro años”, lanzó el Intruso.