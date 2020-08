Susana: "Un chisme mató a Salomón"

"Hay gente que se ha muerto por un chisme, por ejemplo Beatriz Salomón. Empezó todo con un chimento, una cosa monstruosa, y le terminó agarrando un cáncer que se la llevó. Fue muy trágico", dijo Susana al referirse a los famosos que la pasaron mal. Y luego continuó: "Un día alguien hizo un chisme del marido, que no lo quiero decir ahora, y ella sintió que se moría. Se separó, se quedó sin plata porque él no le pasaba nada, lo de siempre".

Finalmente, Giménez reveló cómo le caen las críticas y rumores: "Yo nunca indago en el chisme, le tengo prohibido a mi equipo que me diga las cosas malas que dicen de mí, no quiero saber. Si van a exponer algo lindo lo miro, sino no".

Durante el vivo El Puma le manifestó su amor a la diva. "Hace 51 años, era un mozo por aquel entonces, tu fuiste a Venezuela con una campaña publicitaria de un jabón. Quedé eclipsado desde el primer día que te vi. Me enamoré perdidamente de ti, pero solo. Y te lo estoy confesando: eres mi amor de toda la vida. Me enamoré de esa cosa tan preciosa que llegó a Venezuela y paró el tráfico, literalmente", dijo el artista.