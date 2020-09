Suspendieron su fiesta de ex alumnos y le regalaron un auto a su compañero enfermero

La pandemia del Covid en Argentina además de tristeza y muerte también muestra una veta solidaria y conmovedora con historias dignas de ser contadas. Es el caso de José Pérez, un enfermero de El Calafate que trabaja en el Hospital Regional de Río Gallegos, quien en medio de la vorágine laboral recibió una conmovedora sorpresa. Es que sus amigos y ex compañeros de colegio decidieron regalarle un auto que le llevaron a la puerta de su casa en reconocimiento a su trabajo en estas horas críticas.

José trabaja en el Hospital Regional de Río Gallegos desde hace 21 años. Siempre se desempeñó en clínica médica, pero cuando empezó la pandemia el área se convirtió en Sala Covid. "No somos ni héroes, ni víctimas, ni mártires", suele postear en las redes sociales. "Somos trabajadores de la salud, orgullosos de serlo, solo que ahora más complicados, y con más miedo, pero al miedo también lo hemos superado", cuenta el enfermero, que se enfermó de coronavirus y ya se recuperó.

hospital-rio-gallegos.jpg José da batalla contra el Covid en el hospital de Río Gallegos. Se enfermó junto a su familia pero ya volvió al trabajo.

"Cuando esto empezó lo hablé con mi esposa, lo hablé con mi familia, sabía que me podía contagiar. Pensé hasta en llevarme el bolso y quedarme en el hospital, pero ella me dijo te banco, te acompaño y si nos contagiamos todos, lo pasamos juntos. Mi familia es de fierro", dice el hombre emocionado, y así ocurrió, él se enfermó al igual que su esposa y uno de sus hijos. Ya están recuperados y ya pudo regresar a su trabajo de siempre. "La mía es la historia de las familias de mis compañeros. Pero nos reponemos del Covid y volvemos a trabajar al Hospital. Siento un gran cariño por mi trabajo, la mejor noticia siempre es cuando alguien se va de alta", cuenta el hombre que trabaja en el turno nocturno y camina 25 cuadras ara volver a casa, ya que no tiene auto. Ese fue el dato que desencadenó el regalo de sus amigos.

Víctor Flores, uno de sus ex compañeros, es taxista. Ambos egresaron hace 30 años del Colegio Salesiano y siguen en contacto con la mayoría de la camada. "Este año teníamos la fiesta aniversario de la promoción pero la debimos suspender y yo pensaba qué podíamos hacer, cuando una de las tantas veces que lo vi a 'Tono' caminando a su trabajo, pensé, le regalemos un auto a José, creo que es el único de nuestra camada que nunca tuvo un auto" contó Víctor para luego agregar: "Es que es una de esas personas que vale mucho, es solidario, es comprometido, siempre preocupado por los demás. Cuando empezó la pandemia nos contó al grupo de amigos que faltaban insumos en el hospital e hicimos una colecta y se la dimos y compró elementos de protección para los compañeros".

Fue Víctor quien llamó a cada uno de los compañeros de la promoción 1990 y sumó a otros amigos. Nadie dudó. Reunieron 160 mil pesos, y empezó la búsqueda. Cuando consiguieron un coche, lo llevaron al mecánico y lo dejaron impecable. Durante meses guardaron el secreto. Hasta que el domingo a la siesta una caravana de autos y fuertes bocinazos irrumpió en el pasaje Cabo Vírgenes frente a los monoblocks donde vive José y su familia. "Fue increíble cuando llegaron con el auto y los veo a todos mis amigos que no veía hace seis meses, me sentí adentro de un programa de televisión, fue una gran emoción", cuenta José conmovido.

3406955.jpg

José, su esposa y sus hijos de 18 y 21 años recibieron el regalo de sus vidas. "Yo ya no podré decir 'A mí nadie me regaló nada'", dice emocionado Pérez. Mientras recibía su inesperado regalo, pidió que no se olviden de los trabajadores de la salud que luchan contra el Covid y pidió materiales de protección para todo el personal del Hospital. "Es que en estos tiempos, todos necesitamos un poco de buenas noticias", concluye el enfermero.