Tamara Bella volvió con la versión argenta de "We are the world" con personal sanitario

Pese a las burlas y memes que generaron las versiones argentas de "Imagine" (bautizada como "Supón") y de "Hey Jude" (devenida en "Ché vos"), Tamara Bella decidió ir por más y lanzó un nuevo video con una particular recreación de "We are de world", el clásico que Michael Jackson, Lionel Richie y otros músicos grabaron en 1985 para el evento solidario "USA for Africa".