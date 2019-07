Tamara Pettinato: "Felipe tiene un problema de adicción"

"Felipe tiene un problema de adicción y necesita hacer un tratamiento. Pasa que hasta que la persona se da cuenta de que necesita ayuda, sí o sí tiene que intervenir la familia y funciona así en estos casos. Cuando uno ve que un familiar necesita ayuda sí o sí, hay que llamar, avisar y viene un psiquiatra que se fija si necesita ir a un hospital o a dónde, y después ya deciden ellos. Nosotros no podemos internarlo contra su voluntad, tiene que haber todo un diagnóstico y médicos que lo atiendan y decidan qué tratamiento necesita. Esto tampoco es la primera vez, esto se sabe ahora", dijo.

"Es una enfermedad que tiene altibajos, entonces hay etapas donde está bien y hay etapas donde necesita ayuda. Y es muy terrible que él no lo vea porque para él lo estamos traicionando, lo estamos metiendo a la fuerza y en realidad lo estamos ayudando. Lo único que le contesté a toda la catarata de insultos que me mandó es que lo estamos haciendo por él. Supongo que lo verá algún día, o no", continuó con su relato.

"Mezcla todo, no tiene nada que ver con un problema económico. También él mezcla condición psiquiátrica, que tiene ADD, pero no tiene nada que ver con la adicción. No está tomando la medicación. Es una medicación que le dan cuando tiene ADD que es muy adictiva y se puede usar como cocaína. Es muy peligrosa, no se la quisieron dar de chiquito, la empezó a usar de grande y también se puede usar como droga. Lo cual es un peligro porque no la puede administrar, si se la administra otro también es un problema. En este momento está sin tratamiento, por eso ahora queremos que empiece un tratamiento",agregó.

"Cuando una persona está así se ve afectada toda la familia, es muy difícil cuando la persona no se da cuenta de que necesita ayuda", sostuvo y manifestó que es lógico que se sienta traicionado.

"Mi papá está acá y hoy fue a hablar con el psiquiatra. Le dije que vaya, que no importaba si había 200 cámaras en la puerta, que esto era la vida real. Que no interesaba si se viralizaba o no la historia", concluyó.

