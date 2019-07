Santiago Riva Roy, cronista de LAM, contó que el imitador de Michael Jackson presentaba un “cuadro de excitación” y que no estaba “ubicado en tiempo y espacio”.

"Mi hermana Tamara y mi madre Cecilia Dutelli se metieron a tratarme de drogadicto, de violento. La realidad es que en este momento de la familia, donde Roberto Pettinato no trabaja por decisión propia, hay un conflicto económico dentro del núcleo familiar".

“Clínicamente, estoy perfecto. No tengo opiáceos, marihuana, alcohol ni nada de todo eso en el organismo. Estoy bien del corazón, el electrocardiograma salió excelente. No hay ninguna razón para lograr lo que pretenden, que es encerrarme dos años en una granja. Extrañaría mucho a mi hija si logran encerrarme, pero no lo van a lograr”, aseguró Felipe en un audio que envió al programa desde la clínica.

Embed "Me siento traicionado; estoy en terapia intensiva, y me dicen que estoy acá por los controles solicitados por la médica psiquiátrica", le cuenta @Felipettinato a @AngeldebritoOk en #LAM pic.twitter.com/gIG33oTl9c — LAM (@LosAngeles_ok) 4 de julio de 2019

El hijo del músico señaló que desde pequeño tiene déficil de atención y que por eso no puede realizar algunos trabajos. "Pasé por 12 colegios diferentes, repetí dos años y debo tres años de escuela. No puedo atender un kiosco porque no sé dividir ni multiplicar y no puedo manejar un taxi porque no sabría dar el vuelto ni mantener la concentración".

Con un tono calmo, agregó que estaba en una sala de terapia intensiva y remarcó: "Querer encerrame por dos años por la fuerza en una granja injustificadamente, deja muy en claro el trasfondo economico del que no puedo dar detalles por una cuestión de seguridad, pero yo estoy en mudanza, mi hermana está en mudanza y mi padre esta en mudanza".

Embed ¡ESCÁNDALO! "Querer encerrarme durante 2 años injustificadamente en una granja, deja muy en claro el trasfondo económico", asegura @Felipettinato desde la clínica en #LAM pic.twitter.com/5VBCG1KMbl — LAM (@LosAngeles_ok) 4 de julio de 2019

"Vos sos adulto, ¿tus padres se tienen que hacer cargo de vos económicamente?", le pregustó Ángel de Brito. "Estuve recibiendo una ayuda de tamara , lo cual no sabía. mi madre estuvo recibiendo una ayuda de ella y mi mamá me ayuda con mi hija", señaló haciendo alusión a Juana Michela, la beba que tuvo en septiembre del año pasado junto a Sofía Colasante.

Luego Felipe recordó el mal momento que vivió el miércoles, cuando una psiquiatra se presentó en su domicilio para vehiculizar la internación: "La verdad me siento traicionado, las miré a los ojos (a Tamara y su madre) y les dije a las dos ´¿por qué no me dijeron que llamaron al psiquiatra?'. El enfermero no me permitió ir a buscar ropa a mi dormitorio, me dijo que por favor me quedara sentado. La médica estaba hablando en privado con mi madre. Me quiso hacer firmar un con consentimiento y le dije que no, que iba a hablar con mi abogado. Se puso impaciente y llamó a la ambulancia en el momento".

En abril de este año, Felipe fue intervenido quirúrgicamente cinco veces, después de sufrir quemaduras por la explosión de una batería de un cigarrillo electrónico.

"Sufrí quemaduras de grado A/B (de segundo grado superficial) en las piernas, no en los testículos. Abarcando 4% de mi cuerpo (quemado) y siendo sometido a cinco intervenciones quirúrgicas", explicó Felipe en esa oportunidad.

A principio de junio, Petinatto viajó a Mendoza para someterse a una operación en el hospital Santa Isabel de Hungría por una insuficiencia respiratoria, luego de sufrir "una infección que le había producido una retracción en toda la estructura cartilaginosa de la nariz".

"La cirugía se realizó con un objetivo principalmente reparador y funcional, sólo tuvo un 20% de estética: Felipe tenía una insuficiencia respiratoria, a causa de una infección que él tuvo el año pasado. Eso produjo una retracción en toda la estructura cartilaginosa”, detallaron desde el centro asistencial mendocino.

