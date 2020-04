Tapia: "Sería un mamarracho volver y que los jugadores se infecten"

image.png

"Sería aventurero y hasta irresponsable pensar en qué medida tomar si no sabemos en qué condiciones vamos a volver. No nos olvidemos que el fútbol no son solo los jugadores o cuerpos técnicos, hay médicos, empleados que abren instalaciones, y esta gente va a ir a sus hogares, donde llevan pedidos de mercadería, sus compañeros van a trabajar, que también pueden contraer el virus, por lo que un jugador, un médico, un kinesiólogo se pueden contagiar", afirmó Tapia, en declaraciones a TyC Sports.

En ese sentido, a la vez aseguró que para afrontar la crisis que provocará la pandemia en el fútbol argentino "quizás hay que dejar de lado lo deportivo", dando apertura a la posibilidad de un torneo con 30 equipos en Primera División, a partir de la suspensión de los descensos por dos temporadas.

Esa es la idea que surgió de diferentes charlas informales que tuvieron los dirigentes de Primera División y que serán presentadas al Comité Ejecutivo de AFA durante esta semana, aunque ya dejaron trascender en off the record.

"Una vez que termine esta semana vamos a recibir la evaluación que le pedimos a los dirigentes, recién ahí vamos a tomar una decisión, necesitamos madurez para hacer lo correcto", sostuvo Tapia, en declaraciones a TyC Sports.

Pero, como anticipo, "Chiqui" dejó en claro su postura, que es la de cuidar la salud en primer término, el rol social en segundo, la economía luego y, por último, lo deportivo. "Para salir de la crisis económica, quizás hay que dejar de lado lo deportivo. Por eso quizás algunos dirigentes están pensando en eso. Tenemos que evitar competencias que son alocadas en lo económico, el mundo va a cambiar", remarcó.

En las últimas horas, tomó fuerza la posibilidad de que la Nueva Liga Profesional que preside Marcelo Tinelli sufra modificaciones en su formato a raíz del coronavirus.

Las dos principales particularidades serían que no haya descensos por dos temporada y, en consecuencia, dejen de existir los promedios en Primera División, como ya ocurrió en el ascenso.

Así, cuando vuelvan los descensos, los mismos serían por tabla general y no por lo realizado en las últimas tres temporadas como sucede desde el torneo Metropolitano 1983, bajo la gestión de Julio Humberto Grondona.

De confirmarse esto, con los dos ascensos por año desde la Primera Nacional, en el corto plazo habría otra vez 30 equipos en la Primera División y allí ingresaría un extra por derechos de televisación con la inclusión de la TV Pública con tres, cuatro y cinco partidos por fin de semana.

