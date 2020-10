TC: Urcera rompió el silencio y explicó el cambio de equipo

Desde Buenos Aires, donde reside en la temporada deportiva, el oriundo de San Antonio Oeste con infancia cipoleña brindó las explicaciones del caso a LM Neuquén. Manu aclaró que no se va enemistado con nadie y se lo notó con las ilusiones renovadas de pelear por el título en la Máxima, que hoy lo encuentra en la séptima colocación y de momento dentro de la Copa de Oro aunque le falta el triunfo que lo habilite a soñar en grande.

Urcera.jpg

"Me voy en buenos términos del JP Carrera. Tengo una gran relación con Gustavo Lema que es el dueño del equipo y con los demás integrantes. Que quede claro eso. Después, los resultados son los que mandan. Desde los play off del año pasado y en las carreras de este año nunca fuimos competitivos. Nunca tuve la posibilidad de pelear una carrera y el objetivo básicamente es ese, pelear por las victorias. Con el funcionamiento que estoy teniendo siento que no lo voy a lograr", admitió Manu Urcera, vigente campeón del Turismo Nacional, que viene de una magra performance en San Nicolás.

Y continuó fundamentando la búsqueda de nuevos rumbos. "El equipo de Las Toscas está pasando un buen momento, tiene menos autos y esa combinación de que estén en una mejor situación actual y que haya menos autos hace que el trabajo que se le pueda brindar al mío sea mejor y por eso es el cambio. Pero es así el automovilismo, uno trata de buscar los mejores resultados y a veces hay que hacer cambios", redondeó Urcera, un ganador nato, un piloto muy competitivo que siempre quiere ser protagonista.

image.png Urcera en su paso anterior por Las Toscas

La frase del final confirma ese deseo: "Sin dudas de que el objetivo del cambio es con la ilusión de recuperar el funcionamiento y poder pelear el campeonato". Manu Urcera contó la verdad de su sorprendente cambio de equipo.