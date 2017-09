“Me agarraron de los pelos, me arrastraron, el agua estaba helada. Pensé que me iban a matar, me tenían arrodillada, ya me había rendido”, cuenta desbordada la joven que fue rescatada por Bomberos y Policía la madrugada del martes, luego de que dos hombres la interceptaran en el auto de su madre cuando salía de su casa.

“Se subieron al auto y me hicieron ir hasta el río”, explicó la joven, quien señaló a uno de sus agresores como amigo de la familia de su ex pareja, quien la hostiga desde que se separó, hace 4 años, y la ha atacado en varias oportunidades.

La tortura de la que fue víctima Belén aún no tiene responsables para la Justicia. De los dos agresores que huyeron de la ribera del río cuando vieron la luz de la lancha no se sabe nada, a pesar de que la víctima brindó un apodo a la fiscal María Carolina Mauri, con la que se entrevistó ayer a la mañana.

De su ex tampoco hay novedades. A pesar de que le mencionó a la fiscal que tras el ataque recibió un mensaje en su facebook que decía “perdoname”.

Son las 18:04. Una oficial de policía toca la puerta de la casa de Belén. Su mamá Susana abre, corre una cortina de tela y ve la planilla que debe firmar su hija. “¿Todo bien?”, pregunta la oficial mientras cumple con su tarea de acreditar que se cumplan los rondines dispuestos cada una hora. Rengueando, Belén se acerca hasta la puerta y firma. Tiene una herida en una pierna.

Además de esa medida, Belén cuenta con un botón antipánico que le fue otorgado hace unos tres meses, luego de que ingresaran a su casa y, tras robarle, le quemaran lo brazos con cigarrillos. Como ese dispositivo no andaba bien, se lo cambiaron hace una semana. Ese fue el que sus agresores rompieron y dejaron en el asiento del auto la noche del ataque. Pero ayer le dieron otro, uno nuevo.

“Para la Justicia lo que me pasó no fue grave, la defensora pública que lleva mi caso, por las denuncias anteriores, no me llamó. No les importa si me matan o no. Me dijeron: ‘no tenés marcas, ya te dieron el alta’”, enumeró Belén.

Le pregunté, con este panorama de abandono y miedo, cómo iba a seguir. Me miró con sus ojos celestes, tristes y cansados, y se produjo un silencio como respuesta.

“Para ver a la nena un día a la semana, mi ex me pedía 1500 pesos. Yo se los daba, los miércoles, porque me decía que la nena gastaba ese monto en comida cuando estaba con él”.“El primer botón antipánico que me dieron no andaba. Daba siempre que estaba en mi casa. Me llamaban del comando para que lo reiniciara cuando perdía señal”.Belén, víctima de violencia de género. La hallaron semiinconsciente en la costa del río.

Ataques sufridos

En la parada del colectivo

Su ex pareja la interceptó mientras esperaba el colectivo para ir a trabajar y le pegó.

Puntazos en la pierna

Belén señaló que en una oportunidad salía de su casa con su hija y le dieron tres puntazos en una pierna para sacársela de los brazos.

La quemaron con cigarrillos

Dos personas ingresaron a su casa y la quemaron. A partir de ese hecho le otorgaron el botón antipánico.

Le tiran el coche encima

Familiares de su ex pareja le han tirado el auto encima para amedrentarla mientras lleva a su hija en brazos.

144 Línea gratuita nacional

Funciona las 24 horas los 365 días del año. Si sufrís o sabés de alguna víctima de violencia, podés llamar y denunciar.