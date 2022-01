Temor en Centenario: encuentran una culebra en un árbol

El hecho tuvo lugar en las 120 Viviendas de la mencionada ciudad neuquina. Vecinos del sector dieron cuenta de la presencia de este reptil y hasta sintieron miedo al pensar de que quizás se trataba de otra especie. Sin embargo, estos ejemplares buscan ratones, que son su alimento básico, y no significan ningún tipo de amenaza para los seres humanos, debido a que no son venenosas. De todas formas, se recomienda no intentar agarrarlas ya que pueden defenderse con mordidas.