“Estoy trabajando con el kinesiólogo porque me molesta un poco el tobillo, pero eso no me impide entrenar a la par de mis compañeros. Eso sí, me falta un poco de ritmo porque estuve un mes parado después del partido contra Sol de Mayo. Además, había arrancado el año con otra lesión”, contó Ibáñez, que extraña estar en el once titular del DT Marcos González.

Lo importante es aportar

A pesar de que el entrenador todavía no entregó el equipo que jugará el domingo contra Racing de Trelew, el Guante entiende que está un escalón por debajo de sus compañeros. “El equipo está bien y voy a tener que pelearla para volver al once. Ahora lo importante es aportar cuando ingreso, porque nuestro objetivo es clasificar. Al tener más minutos, voy a ir encontrando mi mejor versión”, analizó el jugador, que ya tiene la mente puesta en el duelo que se disputará, a partir de las 16, en Rincón de los Sauces.

“Tenemos que volver a la victoria en nuestra casa que se nos escapó la fecha anterior. Este partido y el que viene contra J. J. Moreno van a ser clave para nuestras aspiraciones a la clasificación. Si ganamos, podemos sacarles una linda ventaja a los que vienen atrás”, expresó el Guante.

Con 15 puntos, Deportivo es escolta de Sol de Mayo de Viedma, que suma 16, y le lleva dos unidades a Racing, que está cuarto, mientras que J.J. Moreno lo sigue de cerca en el tercer lugar con 14 unidades. “El partido es importante y nosotros no vamos a cambiar nuestra idea de juego. Vamos a salir a atacar desde el arranque, como intentamos hacerlo en todos los partidos. Es lo que nos pide el entrenador y nos está dando buenos resultados”, manifestó el Guante, que hoy estará entrenando desde las 15:30 junto con el resto del plantel.