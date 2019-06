"Lo gracioso de todo es que tengo planificada toda la masacre, los escapes y cómo amenazar. Solo me faltan armas para dos compañeros más y listo", escribió el estudiante en sus estados.

“Chicos, mañana no vayan. Hagan Cadena”, advirtió en otra publicación donde se lo ve sosteniendo una escopeta. En cuestión de minutos las imágenes comenzaron a circular por WhatsApp y los padres de la comunidad educativa del colegio Villa Centenario entraron en pánico.

"No pude mandar a mi hija al colegio, tengo miedo. Al chico creo que lo suspendieron, pero no sabemos cuándo puede volver. El alumno ya viene con problemas, no es la primera vez que su comportamiento llama la atención, tiene que ser desvinculado totalmente", dijo el padre de una estudiante del col.

"Me volví loca luego de ver semejante amenaza, sabiendo que mis hijos estaban adentro del colegio", comentó la madre de otro alumno.