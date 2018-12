"Es una oportunidad súper importante para mi carrera. Es lo que yo elijo. A mí me gusta ser conductora. Trabajo un montón y trabajo muy duro para eso. Me dieron la conducción de Pampita online en Telefe y es lo que me gusta hacer", argumentó dejando en evidencia que el Bailando no está entre sus prioridades.

"Si yo tengo que elegir entre mi parte mediática y mi parte laboral, elijo más el camino de la conducción. Es una oportunidad súper importante", remarcó en los especialistas del Show donde oficia de panelista.

"Las cosas cumplen un ciclo. Yo no digo que haya terminado el Bailando, pero estuve el año pasado", agregó.

"Lo hablé con la producción el viernes antes de bailar. Les había dicho que me habían llamado para hacer los Martín Fierro Digital. Hablé con los chicos del sueño, ellos saben que par mi es muy importante hacerlo", explicó luego de ser cuestionada sus compañeros de programa.

Tras ser sentenciada en la ronda de Homenajes, Sol se medirá con las parejas de la neuquina Sofía Morandi, Mery Del cerro y Jimena Barón.

