Sol Pérez: "Soy libre y vivo mi libertad"

Sobre las infartantes fotografías que suele postear en Instagram o Twitter, reveló que cayó en la discriminación. “Hoy juzgamos a una persona por sacarse determinas fotos y yo caí en la discriminación por este tipo de situaciones. Fijate que hay muchas chicas que se sacan imágenes en bolas y no son definidas como ‘culos de profesión’. Hay que cortar con este tipo de actitudes porque se trata de un pensamiento prehistórico superado por el tiempo. Yo soy libre y vivo mi libertad de la manera más honesta posible, en definitiva, de mostrarme como se me canta en las redes sociales”, dijo la panelista.

Sin éxito

Si bien a Sol en la parte laboral le va muy bien, no tiene mucha suerte en el amor. “Honestamente, en el amor no me va muy bien. Estoy abocada muy intensamente al trabajo y le dedico la prioridad de mi vida. Disfruto a pleno esta instancia y no me quiero alejar de esto. Hay que saber disfrutar todas las etapas, cada una me aporta lo suyo”, aseguró quien ya ha sufrido varias desilusiones de futbolistas.

