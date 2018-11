"Hago fotos en ropa interior, que es para lo que me contratan porque soy modelo y me dedico a eso. En ese momento soy un productor mostrando un traje de baño", explicó y agregó que muchos usuarios le dejan comentarios negativos por mostrarse con poca ropa.

En ese momento, la cantante tropical Dalila, también invitada al ciclo, se metió en el tema y criticó la postura de la modelo: "Vos porque lo podés mostrar. Hay mujeres que no son famosas y les encantaría tener tu figura y poder mostrarla… Hay detallecitos que me parece que los tenés que cuidar. No por vos, por tu hijo", lanzó la artista, desatando un intenso ida y vuelta con Guirao Díaz, con Andy como mediador.

Que por ser madre no podés mostrar tu cuerpo, que tus hijos pueden sufrir bulling, y lo curioso es que lo decía mientras amamantaba las aceitunas al plato. Rocío Guirao Díaz, una grosa total.



“¿Pero yo a quién le hago mal? No termino de entender qué es lo que le molesta. ¿Vos decís que está mal como la mamá que se muestra?”, le consultó Rocío a lo que Dalila contestó: “Hay formas y formas de mostrarse… Rocío es modelo y puede hacer con su cuerpo lo que le parezca. ¿Y los hijos cómo se crían? Pensando que su mamá y su carrera se basó en su cuerpo y en lo que hace. No importa si te ponés una tanga en el culo o querés salir en tetas: lo va a ver bien tu hijo porque es parte de tu trabajo. En mi caso o en el de cualquier otra mujer que tenga ganas de salir en tetas con un hijo de tres años, no, la verdad que no, me parece chocante”, expresó.

Sin pelos en la lengua, la blonda le retrucó: “¡Me lo dice con un escote que me da miedo! Divino, yo también las mostraría si tuviera esas lolas, olvidate. A mí me parece que las mujeres tienen que hacer lo que las haga feliz con su cuerpo, mientras no le hagan mal a nadie. Los hijos, si ven a su mamá feliz, van a estar bien. Así como yo trabajo con mi cuerpo desde que soy muy chiquitita, y mis hijos lo tienen naturalizado, claramente el día que mi hijo varón me diga 'mamá me da mucha vergüenza', no lo hagas más, ése será mi límite”.

“Una cosa es que sea tu carrera y otra cosa es que cuando tu hijo vaya al colegio, donde vivimos el bullying todo el tiempo… En algún momento me dijeron: "Vamos a la revista Hombre a sacarnos unas fotos…" ¿Pero cómo? Porque tengo hijos adolescentes y van los amigos a comer a mi casa y no me coparía que el amigo de mi hijo esté parando en un puesto de revistas mirando el culo de la madre del amigo”, sentenció la cantante.

“Es un pensamiento absolutamente machista que no comparto ni en lo más mínimo, y no me representa.Me parece que hoy estamos todas las mujeres en una lucha tan intensa por que no se nos cosifique y se nos viole en la calle. Me parece que hay que despojarse de esos pensamientos y evolucionar en serio porque lo que decís no condice, por ejemplo, con tu vestido, que es una bomba, y vos sos una bomba, es como que hay que trascender de esto me parece”, volvió a la carga la modelo.

Kusnetzoff intervino para calmar un poco las aguas, pero luego la top model volvió a enfrentarla. "Educalos (a tus hijos) para que sean grandes maridos. El día de mañana está bueno que si tu bajada de línea es otra ellos van a poder tener esa visión con la persona que tengan al lado para compartir la vida, entonces me parece que es re importante la bajada de línea", finalizó Rocío.

