Tensión y alarma: del ¿qué le pasa a Fantino? al reencuentro con Simón

El lunes pasado tuvieron un fuerte cruce . Se dijeron de todo. Cada cual defendió su estilo y por momentos cuestionó al del otro. Se sacaron chispas. Después se calmaron las aguas y no terminaron tan mal. Pero donde hubo fuego ... Hoy, está previsto que Alejandro Fantino y Miguel Simón se reencuentren en el programa de la noche de ESPN. En la mesa en la que conviven todos periodistas de lujo, con sus conocimientos y sus egos. De todos modos, hay algunas dudas sobre la presencia del conductor que días pasados se ausentó del programa que tiene a la tarde en América TV y no quedaron claras las razones del faltazo, sembrando inquietud y misterio (Ale viene de superar el Covid)...

Todo comenzó por una nota que brindó Simón a otro medio en la que blanqueó diferencias en la forma de concebir el periodismo con el conductor: “Algunos me decían: ‘Vos estás incómodo en el programa de los lunes con Fantino’. Pero para nada. Cada uno va por su calle. Tengo compañeros que de verdad hacen muy bien su trabajo. Alejandro es buenísimo haciendo su trabajo. Él lo sabe. Alejandro no hace lo que hago yo, pero yo de ninguna manera puedo hacer lo que hace él, que lo ejerce fenómeno. Yo no puedo animar el show. Me encantaría, eh. Pero no puedo. Soy malo en eso. Ojalá aprenda”, declaró Simón.

A Fantino no le gustaron las palabras de su compañero, y sin importarle que estuvieran al aire, lo encaró para pedirle explicaciones por lo que dijo. “Me gustaría saber qué hago yo con respecto a lo que hacés vos. Porque leí una declaración tuya en la semana que decís: ‘Fantino hace otra cosa diferente a la mía’. ¿Qué hago yo? ¿Tengo una carnicería? ¿Tengo una panadería? ¿Qué hago yo?”, tiró sobre la mesa sin pelos en la lengua Fantino.

EL TENSO CRUCE ENTRE FANTINO Y MIGUEL SIMÓN - ESPN FC

“No, vos conducís, como lo dije en la nota, de la mejor manera...”. Ahí lo interrumpió Fantino: “¿Yo no hago periodismo conduciendo? Vos creés que yo cuando entrevisto a Sarlo... Cuando yo entrevisto a Adolfito Cambiasso y el tipo me cuenta su angustia de tener un patrón que lo maltrataba, ¿es periodismo o es más periodismo medir con un dato quién le pega más fuerte a la pelota?”.

“No... A lo que yo me refiero cuando voy por otra calle es que yo voy a veces con un dato que vos no sé si lo despreciás o lo subestimás o no lo considerás. Buscar un dato no es hacer periodismo bien o mal. ¿Entendés? A eso voy: yo voy por una calle con algunos datos que vos te sorprendés, que no es la calle que vos transitás porque no te gusta y tenés todo el derecho de subestimar o despreciar el dato. Has sido muy exitoso sin usarlo. No te quiero imponer”, retrucó Miguel.

Fantino siguió el tema: “¿Sabés quién subestimó? Vos subestimaste. Porque mi actitud es una actitud filosófica de saber que no sé. De la misma manera que yo me fui a estudiar big data, vos podrías estudiar paradigmas de Thomas Kuhn”.

“Y lo hago...”, le aseguró Simón. “No, no lo has hecho. Si querés hablamos de epistemología científica y hablemos de Thomas Kuhn... Yo me pongo a estudiar”, lo cruzó Fantino. “No sé por qué llevás la discusión a este terreno porque no es la intención. Vos sos un conductor que se ha distinguido por un montón de cosas que yo no sé hacer y lo reflejo cada vez que lo puedo hacer”, le explicó Simón.

“Yo también lo puedo discutir con vos: a mí me molesta que me trates solamente de conductor, porque yo no soy solamente un conductor”, le pidió Fantino. “¡Está claro! Y yo tampoco soy un empírico como dijiste vos, ¿entendés?", acotó Simón.

“¿Sabés lo que ocurre? Es una mirada mía absolutamente y esto es personal, yo creo que en tu mundo de periodistas...”, agregó Fantino cuando su compañero lo interrumpió. “Dejame terminar porque si no me estás hablando encima... Seamos respetuosos, yo te escucho permanentemente. Cuando yo te leo en la semana que vos das una entrevista y decís: ‘Fantino se dedica a otra cosa diferente a la que yo hago’. Yo también me siento representar a un montón de colegas que muchas veces somos ninguneados por aquellos que leyeron cuatro fórmulas matemáticas y hoy se creen que dominan el mundo. Entonces yo soy tan periodista como ustedes que leen los datos", se plantó Fantino. Y crecía la tensión.

El picante duelo se convirtió enseguida en tendencia en redes sociales. Simón, siempre ajeno a las discusiones, captó enseguida la idea taquillera, las reglas del juego del programa: “No, no. Pará, pará, pará... El pará, pará, pará te lo digo yo”, lo cruzó utilizando la habitual muletilla del hombre que supo generar un espacio de entrevistas en rubros diversos desde el programa Animales Sueltos.