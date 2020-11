Terrible audio: la profesora asesinada creía que su acosador era inofensivo

“Todas las veces que hice denuncias me pedían datos y a veces recibía llamadas de números de acá, obviamente privados, atendía y se quedaban mudos. Eran cuando todo esto estaba en pleno proceso de ebullición”, decía Paola y luego agrega sobre como el femicida, que luego de suicido, conseguir sus datos. “Cuando ellos van y le muestran la denuncia, porque él va con el abogado, él se pone a observar todas esas cosas, ¿me entendés? Y no dudo de que haya visto teléfonos o el mail, porque son datos que me pedían en la fiscalía cuando estaba tramitando todo por ahí en su momento”.

Embed

En tanto, en otro pasaje de la cinta, Tacacho comenta que sentía que su acosador era inofensivo, pero pese a ello se sentía muy insegura. “Ahora no manda fotos mías porque no tengo redes sociales, pero antes eran fotos mías con mensajes. Obviamente pasa cerca de mi casa, del gimnasio. Yo me quiero sentir por fuera de esto, sé que no me tiene que molestar, sé que son mensajes vacíos que no tienen sentido, sé que físicamente el chabón no me va a hacer nada, pero no puedo evitar ponerme loca cuando me llegan, me arruinan el día”, explicaba.

Según relataron la novia de la víctima, sus amigos y familiares, el hostigamiento de Mauricio a Paola incluía desde publicar mediante cuentas falsas imágenes suyas con mensajes intimidatorios y amenazas de muerte –como “se acerca la hora de desaparecer” o “I am dead” (estoy muerta)– hasta pasar cerca de su casa o seguirla en sus trayectos al trabajo.

Desde Telám informaron que la docente había conseguido una prohibición de acercamiento a su favor, pero Pisa lo sobreseyó cuando el fiscal Diego López Ávila solicitó que se lo enjuiciara por desobediencia judicial y amenazas en 2017. El abogado Carlos Garmendia, a través de la Fundación María de los Ángeles, recordó además en declaraciones a la prensa que "en una de sus trece denuncias el juez Pisa resolvió desestimar el pedido de llevar a juicio al femicida para no dilapidar recursos y por falta de pruebas”.

El viernes pasado, cerca de las 21, Mauricio Parada siguió a Paola a la salida del gimnasio y, cuchillo en mano, la atacó por la espalda y la asesinó contra la vidriera de un local, dentro del cual había una cámara de seguridad que registró parte de la secuencia. Mientras Paola agonizaba en el lugar, un grupo de vecinos creyó que se trataba de un robo y lo cercó para evitar que se escapara. En ese momento, al verse rodeado, el hombre se clavó con fuerza el mismo cuchillo que había usado para asesinar a Paola en el medio del pecho y murió.

Más víctimas

Ana, la pareja de Paola, relató que Parada Parejas también la hostigaba a ella aunque aclaró que nunca les pareció “una persona capaz de accionar” y apuntó contra la familia de Parada Parejas. “En un momento, el hermano del acusado, que es un político (de la provincia), le decía a Paola que ella era la que se tenía que ir de la zona porque no estaban dispuestos a hacer ese sacrificio”, explicó.

“¿Por qué se tenía que ir Paola de donde tenía sus dos colegios en los que trabajaba, su departamento y sus cosas? Por lo menos podrían haber hecho algo en el sentido de ponerle una pulsera o darle a Paola algún tipo de botón, o que la familia esté cuidando a ese tipo. ¿Quién mejor que ellos lo conocen para parar esto? Ellos sabían lo que él hacía”.

En tanto, Áilean Fratkin, una ex alumna de Paola Tacacho y ex compañera de Parada durante los primeros meses de 2015 de la carrera, recordó que el femicida “no se daba con nadie, no hablaba y no quería hacer trabajos grupales para no dar su teléfono” y que la razón por la que abandonó la carrera fue una “mala nota” que le había puesto Tacacho: “Y por mala nota me refiero a un 8,50. Me acuerdo de eso porque estábamos sorprendidas de la reacción por esa nota”, relató.