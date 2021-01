Tevez: "No voy a cometer el mismo error dos veces, sigo en Boca"

"Que la gente de Boca se quede tranquila, no voy a cometer el mismo error dos veces, me quedo en Boca, me quedo en Boca", ratificó el "Apache" después de la victoria sobre Banfield por penales (5-3), tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

El emblema boquense, que el próximo 5 de febrero cumplirá 37 años, garantizó que "hay Tevez para rato" después de coronar este domingo el título número 29 de su fantástica carrera.

"No tengo pensado dejar de jugar, por mi viejo, por mi vieja, no voy a dejar de intentarlo. Tengo un año más de contrato y no veo la razón para no hacerlo. No tenemos mucho tiempo de parate, solo una semana, por lo que no se pierde el estadio físico. Creo que puedo dar y seguir, me siento bien", afirmó.

Los rumores de salida de Tevez, y de hasta un eventual retiro, sobrevolaron el Mundo Boca en las últimas horas después de la frustración que significó la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores tras recibir una goleada de Santos (0-3) en Brasil.

El "Apache" dijo al respecto: "Lo del otro día nos dolió mucho pero estamos de pie otra vez. Con Santos no faltó rebeldía para correr, sino que faltó rebeldía para jugar, para agarrar la pelota. Esa fue la falla más grande que tuvimos".

La consagración en la Copa Diego Maradona fue vivida como un desahogo en términos personales por la difícil situación de salud que atraviesa su padre, lo que hizo que no viajara el sábado a San Juan junto con la delegación y que se sumara recién el mismo día del partido tras abordar un vuelo privado.

"Hable el viernes con Miguel (Russo) cuando nos pasaron el parte médico, se lo explique y sentí que tenía que ser padre con mis hijas y explicarle la situación que está pasando su abuelo", explicó.

"Él lo entendió y pude venir el domingo por la mañana. Mi madre está devastada, tenía que levantarme rápido, encontrar el tiempo para llorar y estar hoy con la camiseta de Boca. Mi vieja me pidió que jugara y lo hice", agregó conmovido por la situación.

Tevez comenzó el partido ante Banfield en el banco de suplentes, ingresó a los 83 minutos en reemplazo de Ramón "Wanchope" Ábila y marcó el primer penal de la tanda consagratoria en San Juan.

Con 36 años, el delantero logró anoche su undécima estrella con Boca y con 29 en toda su trayectoria es el segundo jugador argentino con más títulos en la historia (junto a "Lucho" González), después de Lionel Messi, que tiene 36.

Tras debutar profesionalmente en 2001, de la mano de Carlos Bianchi, Tevez festejó cuatro títulos antes de ponerle fin a su primera etapa en el club: Copa Libertadores, Copa Intercontinental y Torneo Apertura en 2003 y Copa Sudamericana en 2004.

Su segundo ciclo, con Guillermo Barros Schelotto de técnico, reportó el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina en 2015.

Y en su tercer período, que comenzó en 2017 cuando volvió de China, Tevez ganó el Campeonato 2016-17, dos Superligas (2017-18 y la 2019-20), la Supercopa Argentina 2018 y la Copa Diego Maradona.

Además de los 11 títulos en el club de sus amores, el "Apache" celebró 1 en Corinthians de Brasil, 6 en Manchester United, 3 en Manchester City, 4 en Juventus, 1 en Shanghai Shenhua y 3 con la camiseta del seleccionado argentino: el Sudamericano Sub-20 del 2003, el Preolímpico Sub-23 del 2004 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.