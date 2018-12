Tevez: "Todos estamos con bronca y odio por perder"

También lamentó no haber tenido la oportunidad de ayudar más desde dentro del campo. “Yo he jugado muchas finales. He ganado muchísimas y he perdido también, pero no estar da una sensación de impotencia, de no poder ayudar a mis compañeros. Uno como hincha y jugador le quiere dar alegría a la gente. No poder hacerlo es un dolor muy grande”, aseguró en diálogo con Alejandro Fantino por radio La Red.

Su futuro

Algunos consideraban que por el duro golpe y lo poco que jugó el último tiempo, Tevez podría replantearse su continuidad. Sin embargo, el Apache confirmó que sigue. “Amo este club y a esta camiseta. Todavía tengo mucho para darles. Desde adentro o desde afuera, voy a tratar de hacer lo mejor para pelear la Copa el año que viene. Uno puede retirarse y estar tranquilo con la familia, pero yo decido seguir porque el hincha de Boca es así: ahora somos más hinchas que nunca y hoy soy más jugador que nunca. Eso hace que me rebele y me da más ganas de seguir todavía”.

Es más, periodistas ligados a Boca señalaron ayer que ante la partida de Guillermo, Carlitos recupera poder y liderazgo en Boca y será consultado en la elección del nuevo DT.

“El año que viene quiero estar entero, bien, mejor que nunca. Daniel (Angelici) y la dirigencia verán a quién traen. Ellos siempre hacen lo mejor para Boca. Yo solamente tengo que prepararme para que se vea al mejor Tevez”, señaló, y recordó que aún tiene un año de contrato por delante.

Gesto de grandeza

En una actitud para destacar, que difiere de sus anteriores apariciones públicas muy polémicas, el delantero felicitó a River por la obtención de la Copa Libertadores y sorprendió al dejar de lado sus diferencias con Juan Román Riquelme para pedir que se sume a Boca.

“Nos ganaron bien, en la cancha”, admitió respecto de la derrota con el Millo. “En un año político es difícil juntarse. La gente va a imponer muchísimo más en 2019, va a ser un año atípico, pero los ídolos nos tenemos que juntar. Román tiene que venir. Esa unidad nos va a dar más fuerza para darle alegría a la gente de Boca. Estaría bueno que los ídolos dejemos de lado algunas cosas y nos juntemos para el bien del club”, culminó.