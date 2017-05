The Square ganó la Palma de Oro

"Una de las grandes desgracias de la actualidad es la dictadura de lo políticamente correcto, y The Square habla de eso, contando cómo sus protagonistas viven un infierno por ello", analizó Almodóvar tras la entrega del galardón.

Pérez Bizcayart Ruben Östlund recibió el mayor galardón de Cannes. El film protagonizado por el argentino Pérez Bizcayart se quedó con el premio del jurado.

El film que cuenta la historia un curador involucrado en una polémica por una obra de Lola Arias se impuso a 120 battements par minute, la realización protagonizada por el argentino Nahuel Pérez Biscayart que estaba posicionada como una de las favoritas. No obstante, la cinta dirigida por Robin Campillo, que sigue a un joven con VIH que lucha para que los laboratorios no demoren las investigaciones destinadas a curar el sida, se llevó el gran premio del jurado, considerado el segundo en importancia.

"No puedo amar más esta película", dijo Almodóvar. "Pero este es un jurado democrático y yo soy una novena parte de él. La mayor parte la amamos. Campillo cuenta la historia de los auténticos héroes de la lucha contra el sida", remató entre lágrimas.

Otras distinciones

Sofia Coppola, ausente en la ceremonia, se alzó con el premio a la mejor dirección por The Beguiled. En tanto, Joaquin Phoenix (You Were Never Really Here) y Diane Kruger (In the Fade) fueron destacados como los mejores actores.

Excepcionalmente, el jurado concedió un premio por el 70° aniversario de Cannes, que fue para Nicole Kidman, quien tenía cuatro películas en el festival, dos de ellas en competencia por la Palma de Oro. La actriz no estaba presente, pero envió un video agradeciendo el reconocimiento.