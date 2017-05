Tiene un blog literario y la siguen 40 mil lectores

El primer libro que esta joven de 15 años que nació en Neuquén y actualmente reside en Cipolletti recuerda fue la saga de Harry Potter. Tenía 8 años cuando las famosas películas la llevaron a leer siete tomos en un año. Son 3668 páginas, millones de palabras que, según cuenta, fueron su primer contacto con la magia.

Tras empacharse de clases en la escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, Julieta dejó de leer. Su gusto por las palabras no había mermado, pero sí su conocimiento acerca de los títulos que le podían llegar a interesar.

“Cuando tenía 10 años, mi papá me compró Los juegos del hambre y ahí descubrí todo el mundo de la literatura juvenil”, dice Julieta desde un taxi que la transporta hacia la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, un centro de tal acumulación de libros que lo califica como un paraíso.

Su interés en esa trilogía fue tal que comenzó a leer críticas de los libros en internet, donde dio con los blogs literarios especializados en los géneros que hacen eje en el mundo adolescente. “Así fue cómo me dieron ganas de tener el propio”, dice Julieta. Sola, sin ayuda ni capacitaciones, la joven se inició hace tres años en el mundo del diseño web gracias a los tutoriales que veía por Youtube. Después de cientos de retoques, logró tener un blog dinámico que hoy visitan entre 500 y mil personas por día.

Pero Julieta nunca paró de leer. Cuando sus libros se acabaron, salió a pedir tomos nuevos. “Me contacté con editoriales para saber si les interesaba que reseñara sus libros y ellos ahora me mandan las novedades que sacan y yo elijo qué leer”, dice, con lucidez, la alumna de tercer año.

Como admite que le va bastante bien en la escuela, las tareas son el único motivo para interrumpir sus lecturas. Si no está leyendo, dedica su tiempo libre a actualizar el blog o sacar fotos de libros para las redes sociales (ver aparte).

Como Julieta asiste a una escuela bilingüe, muchos de los libros que lee son en inglés, con el objetivo de respetar el idioma original en que fueron escritos. Además, la joven hace las reseñas de su blog Mi Universo Literario Writer en ambos idiomas, para ampliar el rango de visitantes en el sitio.

En la página, diferenciados por los colores rosa y negro, Julieta distingue los libros ya reseñados de aquellos que están pendientes, lo que demuestra las miles de páginas que desea leer. Entre esos títulos, se incluyen la saga Canción de hielo y fuego, que dio origen a la serie Juego de Tronos, y otras como Artemis Fowl o Trono de cristal.

Aunque su foco siempre está puesto en la literatura juvenil, que consta principalmente de sagas o trilogías del género fantástico, Julieta se corre a veces de la magia, las hadas o los alienígenas a través de libros de Orwell y Murakami.

Tras el éxito en su blog, selló un vínculo eterno con la literatura pero no quiere estudiar Letras. “Si me preguntás qué voy a hacer en el futuro, no sé qué carrera voy a seguir, pero estoy segura de que voy a escribir un libro”, afirma.

“Muchas veces se critica a la literatura juvenil por los temas que trata, pero yo creo que mientras un joven esté leyendo no tiene importancia de qué libro se trata”.“Tener el blog me permitió estar en contacto con personas de todo el mundo que comparten la misma pasión por la literatura y la lectura que tengo yo”.“A los jóvenes que tienen mi misma edad les diría que se acerquen a la lectura y que sigan buscando, porque siempre hay un libro indicado para cada uno”.Julieta Ninno. Creadora del blog Mi Universo Literario - Writer

Reconocida entre las tres mejores en la Feria del Libro

Además de tener su blog Mi Universo Literario Writer, Julieta Ninno cuenta con una amplia popularidad en otras redes sociales, donde también hace foco en la literatura juvenil.

Su espacio de Facebook cuenta con 40 mil seguidores y también posee cuentas de Twitter y Google Plus.

Mientras tanto, la chica que vive en Cipolletti y tiene 15 años hizo uso de la aplicación Instagram para sumarse a una tendencia de Estados Unidos conocida como “bookstagram”.

Allí, Julieta publica fotos de las portadas de todos los libros que lee, decorados con flores y objetos que encuentra en su casa. Sus fotos de alta calidad son vistas, en su mayoría, por seguidores del hemisferio norte.

La semana pasada no fue una semana más para ella. Fue una de las finalistas del premio Blogger de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, que se desarrolló el pasado fin de semana.

Junto a otros siete concursantes, la joven compitió para recibir el reconocimiento al mejor blog literario del año.

Julieta quedó entre las tres finalistas de este certamen que se adjudicó la joven Natasha Jacentiuk, administradora del blog Nanny Books.

Para participar, Julieta tuvo que escribir una carta ficticia a un autor de su elección (ella eligió a la joven Sarah J. Mass, autora de Trono de cristal) y conseguir la mayor cantidad de “me gusta” en la publicación de la misiva en Facebook.

“Después hubo un jurado que evaluó el diseño y el contenido de nuestro blog”, explicó Julieta.