Tinelli anunció que no se retira bajo ningún aspecto

Marcelo Tinelli, utilizó las redes para anunciar que no se retira de los medios y reveló que ya está preparando nuevos proyectos para el 2023. “Quería aclarar algo que por ahí algunos preguntan porque Twitter, es un tema, uno dice cualquier cosa y, a partir de ahí, todos se enganchan, primero, yo no me retiro bajo ningún aspecto del contenido de la tele, de la plataforma, del streaming, amo los medios de comunicación”, comenzó diciendo el conductor en una storie de Instagram.