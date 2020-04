Tinelli contra Clarín: se metieron Suar y Fantino

Sin embargo, desde El Trece emitieron ayer un comunicado para poner paños fríos a la relación con la estrella del canal: "Debido a las diversas informaciones periodísticas de público conocimiento, desde eltrece queremos remarcar el significativo valor que representa Marcelo Tinelli para nuestro canal. Sin duda, queremos confirmar la continuidad de su programa en El Trece. En estos momentos estamos trabajando junto a la producción de Showmatch para su próximo estreno en nuestra señal".

Amigo fiel

"Hoy por hoy el único que haría un esfuerzo por Tinelli dentro del grupo es Suar, el resto desde el diario pasando por columnistas de la señal de noticias apuntan con sus dardos", escribió el periodista Leo Arias en Twitter luego de ese comunicado. Sin palabras de por medio, Marcelo Tinelli entró en el juego y le puso un like al tuit para aclarar su postura.

Leo Arias on Twitter Hoy por hoy el único que haría un esfuerzo por Tinelli dentro del grupo es Suar, el resto desde el diario pasando por columnistas de la señal de noticias apuntan con sus dardos. — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) April 14, 2020

Fantino se refirió a las quejas de Tinelli a Clarín y fue lapidario con el conductor

El escándalo que involucra a Marcelo Tinelli con un avión que le llevó medicamentos a Esquel sigue dando que hablar y varios son los conductores y periodistas que le pegan duro. Alejandro Fantino aprovechó ayer la oportunidad para atender al conductor de Showmatch en su programa, Fantino a la tarde. El ex Animales Sueltos hizo un análisis del enfrentamiento de Tinelli con el Grupo Clarín.

“Tal vez haya una característica que a Tinelli le cuesta entender, o quizás él no entienda el periodismo de esa manera. Y es que un periodista respeta una línea editorial, porque todo medio tiene una línea editorial”, comenzó Fantino.

“Mi medio tiene una línea que debo respetar, porque si yo quisiera tener mi propia línea debería comprarme un canal. Eso es diferente a libertad de pensar o de escribir. Pero la línea editorial la tienen todos, desde Disney hasta la CNN”, continuó explicando el conductor.

Filoso y directo

En este sentido, Alejandro puso un hipotético caso en primera persona. “Yo me considero entre los conductores de América que tiene buena llegada a los que manejan este grupo. Y la verdad es que si mañana Guillermo Andino, Mariano Iúdica, Intratables o alguien de este grupo dijera algo porque yo me mando un macana, ¿Qué voy a hacer yo? ¿Lo voy a llamar a Daniel Vila para que bajen lo que están diciendo? Yo no lo hago”.

“Tal vez la explicación haya que buscarla en el enojo que provoca en muchos colegas el hacer sonar el teléfono para arriba. En mi barrio le llamamos vigilanteada. Y cuando en mi barrio vigilanteabas, no te invitábamos a jugar más al fútbol 5 y comíamos el asado sin invitar al vigilante. Quizás no hay que buscar mucho en súper guerras y es un cuestión mucho más chiquitita. Es, ‘ah, así que levantás un teléfono y me hacés ligar un chirlo, bueno, yo te contesto de esta otra manera’”, cerró Fantino.

