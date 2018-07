Tinelli coquetea con Netflix para hacer una serie

Todo comenzó cuando el conductor elogió la decisión del gigante de streaming de llevar a la pantalla chica la vida y obra del cantante mexicano Luis Miguel. “Me parece muy bien esto de mostrar en Netflix a los cantantes latinoamericanos. Forman parte de mi vida, de mi arranque laboral, de la productora, cuando yo estaba en Ritmo de la noche. Me gusta ver la serie de Luis Miguel, aun con los errores de continuidad que a veces encuentro, pero está muy buena la trama”, expresó el anfitrión.

Luego, el jefe de Laflia dejó en claro que quieren llevar adelante la serie de Ricky Martin junto a Netflix. “Cuando veo esas series, me encantaría producir para Netflix también con algún otro ídolo latino... A mí me gustaría producir una serie sobre la vida de Ricky Martin. Me parece sumamente interesante”.